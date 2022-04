„Eine Hand voll Sternenstaub“ in Gütersloh

Gütersloh (gl) - Vor drei Wochen hat Kirchenmusiker Horst Reinkemeier den Gütersloher Orgelfrühling eröffnet. Beim Auftaktkonzert waren die Brüder Professor Stefan und Helge Tischler an Tuba und Posaune zusammen mit einem Blechbläserensemble zu Gast.

Künstlerischer Leiter und Musiker kennen sich seit der Schulzeit

Am Sonntag, 24. April, geht die Reihe ab 17 Uhr unter dem Titel „Magnificat – Eine Hand voll Sternenstaub“ in die nächste Runde. Dann kommen der Münsterorganist Andreas Liebig und seine Ehefrau, die Sopranistin Gudrun Sidonie Otto aus Basel, in die St.-Pankratius-Kirche.

Horst Reinkemeier und Andreas Liebig, 1962 in Gütersloh geboren und aufgewachsen, kennen sich seit ihrer Schulzeit am ESG. Nach dem Abitur studierte Liebig in Herford unter anderem bei Burghard Schloemann, in Stuttgart bei Ludger Lohmann sowie in Köln, Paris, Wien, Lübeck, Mainz und Freiburg.

Zwei beeindruckende Karrieren

Er war Kantor und Organist in Dänemark, Norwegen und der Schweiz, gewann mehrere Orgelwettbewerbe und leitete Orgelfestivals. Eine rege Konzerttätigkeit, Meisterkurse und CD-, Radio- sowie TV-Aufnahmen führten ihn durch ganz Europa sowie nach Nord- und Südamerika und Asien.

Seine Ehefrau Gudrun Sidonie Otto, geboren in Rostock, ist eine gefeierte Konzert- und Opernsängerin sowie seit 2020 auch Pfarrerin der evangelisch reformierten Kirche in Basel. Sie studierte bei Mario Hoff, Klesie Kelly, Renate Biskup, Stefan Haselhoff und Mira Zakai (Tel Aviv).

Eine bunte Mischung aus Werken mehrerer Epochen

Otto spielte etwa an der Komischen Oper Berlin, an der Staatsoper Hannover, am Staatstheater Nürnberg und am Theater Würzburg. Die beiden musizieren laut Mitteilung „inspiriert vom Nordlicht Skandinaviens und von Maria als der Himmelskönigin im Sternenkleid“ Werke aus mehreren Epochen.

Zu Gehör kämen Magnificat-Kompositionen und das virtuose Praeludium et Fuga in G-dur (BWV 541) von Johann Sebastian Bach, der hymnische Choral „En mi majeur“ des Jubilars César Franck, geistliche norwegische Volksweisen, aus der Motette „Exsultate, jubilate“ von Mozart, Ave Maria-Gesänge von Gounod, Camille Saint-Saëns und Gabriel Fauré sowie eine Hommage an Hildegard von Bingen.

Hier gibt es Tickets

Die Veranstalter versprechen Musik als Ausdruck kosmischer Harmonie. Tickets gibt es für 15 Euro (ermäßigt 10 Euro) bei GT Marketing, im Pfarrbüro St. Pankratius sowie an der Abendkasse.