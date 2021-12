Einfach Einkaufen in Gütersloh mit dem Bändchen-System

Statt in jedem Geschäft seinen Impfstatus nachzuweisen, können sich Kunden in Gütersloh mit einem Bändchen ausstatten lassen.

Gütersloh (gl) - Seit dem vergangenen Wochenende gilt die 2G-Regel (geimpft oder genesen) nicht nur für die Gastronomie und den Weihnachtsmarktbesuch, sondern auch für den Gütersloher Einzelhandel. Um den Einkaufsbummel in der Weihnachtszeit möglichst unkompliziert zu gestalten, haben sich Gütersloh Marketing, die Stadt, die Werbegemeinschaft sowie der Einzelhandelsverband für die Einführung des Bändchen-Systems entschieden.

Jeden Tag ein andersfarbiges Bändchen

Voraussichtlich ab Freitag, 10. Dezember, oder Samstag, 11. Dezember, bis zum 31. Dezember können Kundinnen und Kunden ihren 2G-Status durch ein tagesaktuelles, farbiges Bändchen nachweisen. „Alle Absprachen mit der Verwaltung und der Werbegemeinschaft sind kurzfristig und gemeinsam getroffen worden“, sagt Christina Junkerkalefeld, Leitung Citymanagement und Tourismus bei Gütersloh Marketing.

Die Organisation stehe, die Händlerinnen und Händler seien informiert. „Wir warten nur noch auf die Lieferung der Bändchen, die hoffentlich am Freitag bei uns eintreffen werden“, betonte sie am Donnerstagnachmittag. Nach der Kontrolle des 2G-Statuses erhalte jeder Kunde das Bändchen und brauche es in allen weiteren Geschäften nur noch kurz vorzuzeigen. Das Bändchen solle den Einkaufsbummel erleichtern, sei jedoch nicht als Zugangsvoraussetzung zu verstehen.

In Geschäften wird zusätzlich stichprobenartig kontrolliert

Den Kunden stehe es frei, ob sie ein Bändchen zum Vorzeigen nutzten oder weiterhin ihren Impf- oder Genesenennachweis vorzeigten. Mit dem Bändchen-System müsse der Impf- oder Genesenennachweis theoretisch nur noch einmal täglich vorgezeigt werden. Allerdings würden städtische Ordnungskräfte die Einhaltung der 2G-Regel in den Geschäften stichprobenartig kontrollieren, sodass – trotz Bändchen – der Impf- oder Genesenennachweis sowie der Personalausweis unbedingt immer mitzuführen seien.

Abgabe an unterschiedlichen Stellen

Die Bändchen sind an verschiedenen Stellen in der Innenstadt erhältlich: Im Service-Center von Gütersloh Marketing an der Berliner Straße 63, bei Klingenthal und Intersport Finke am Kolbeplatz, im Modehaus Finke an der Königstraße, bei der Sicherheitsfirma am Weihnachtsmarkt und im Modehaus Sinn am Berliner Platz sowie bei Potthoff an der Unteren Berliner Straße. Zusätzlich werden Mitarbeiter des Ordnungsamts und des Sicherheitsdienstes in der gesamten Innenstadt unterwegs sein, um die Bändchen – nach der 2G-Status Kontrolle – zu verteilen. Alle Informationen zum Bändchen-System und den Ausgabestellen sind im Internet zu finden.

Gütersloh Marketing