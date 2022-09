122 statt 50: Einmal aufgedreht, fortan Fußgänger

21-Jähriger gerät in Geschwindigkeitskontrolle in Gütersloh

Die Polizei Gütersloh hatte am Samstag in der Gütersloher OInnenstadt die Geschwindigkeiten kontrolliert, als der 21-Jährige mit einem BMW M3 Mietwagen auf der Friedrich-Ebert-Straße in Höhe der dortigen Unterführung mit 122 statt der erlaubten 50 km/h gemessen wurde.

Neben einem Bußgeld von 700 Euro erwarten den 21-Jährigen laut Polizei ein Fahrverbot von drei Monaten sowie drei Punkte in Flensburg.