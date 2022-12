Erneut Weltkriegsbombe im Gütersloher Stadtpark entdeckt

Am Gütersloher Stadtpark ist erneut eine Weltkriegsbombe entdeckt worden. Betroffen ist wiederum das Baugrundstück am Karl-Rogge-Weg, an dem bereits am Montag bei Erdarbeiten ein Blindgänger aufgetaucht war.

Polizei und Ordnungsamt sind ausgerückt. „Der Fundort wird abgesperrt“, teilt Annette Blumenstein, Sprecherin der Stadt Gütersloh, mit. Der Kampfmittelräumdienst sei informiert worden und mache sich auf den Weg nach Gütersloh.

Update: Eine Evakuierung ist nicht notwendig. Die gefundene Bombe ist durch den Kampfmittelräumdienst gesichert worden und wird abtransportiert. Der 50-Kilo-Blindgänger hatte keinen Zünder mehr.

Wir werden fortlaufend weiter informieren.