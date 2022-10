Essen in Gütersloher Kitas und Grundschulen wird teurer

Gütersloh (gl) - Die allgemeine Teuerung schlägt auch auf die Verpflegungskosten für die Kindertagesstätten und den Offenen Ganztag durch. Die Stadt erhöht sie bis spätestens 1. Januar um gut zehn Prozent.

„Unsere Kinder, die bis nachmittags in der Kita spielen und toben, bekommen Hunger – und brauchen mittags ein warmes Essen. Auch Schülerinnen und Schüler, die über Mittag Unterricht haben oder die Offene Ganztagsschule (OGS) besuchen, müssen eine warme Mahlzeit haben, um konzentriert lernen zu können“, erklärt Henning Matthes, Beigeordneter für die Bereiche Jugend und Schule, in einer Mitteilung die Notwendigkeit, Kinder in Schule und Kita gut zu verpflegen.

„Können dem Trend nicht entkommen“

Dafür, dass gutes Schul- oder Kita-Essen zu einem erschwinglichen Preis angeboten werden kann, setzten sich OGS- und Kita-Träger, wie die Stadt Gütersloh, ein. „Aber dem Trend der Preissteigerungen können wir auch hier vor Ort, in Gütersloh, nicht entkommen“, so Matthes. Um auch in Zukunft eine hochwertige Verpflegung in Schule und OGS anbieten zu können, müssten die OGS-Träger und die Stadt Gütersloh die monatlichen Verpflegungsentgelte spätestens zum 1. Januar 2023 erhöhen.

Betroffen davon seien die Kinder, die im Zuge der OGS-Betreuung an der Mittagsverpflegung in den Grundschulen teilnehmen und die Kinder, die in den städtischen Kindertageseinrichtungen an der Mittagsverpflegung teilnehmen. Die Gründe für die Erhöhung seien insbesondere die stark gestiegenen Lebensmittelpreise und die hohen Betriebskosten etwa für Energie, die Lebensmittelhersteller, Transporteure als auch Caterer und Produzenten unmittelbar beträfen.

Lebensmittelpreise stark gestiegen

Allein der Anstieg bei den Lebensmittelpreisen habe von September 2021 zu September 2022 bei 18,7 Prozent gelegen. „Über Jahre konnten wir die Preise für die Verpflegung in den städtischen Kindertageseinrichtungen stabil halten. Jetzt müssen wir sie erhöhen, konnten die Preissteigerung aber auf zehn Prozent begrenzen, ohne Einbußen bei der Qualität“, erläutert Henning Matthes.

Nicht nur die Stadt Gütersloh, auch die nicht städtischen OGS-Träger betrifft diese Preisentwicklung derart, dass die erhobenen monatlichen Verpflegungsentgelte die entstehenden Kosten nicht mehr abdecken. „Eine Erhöhung der Verpflegungsentgelte ist daher auch hier zwingend erforderlich und ohne Alternative“, heißt es in der Mitteilung der Stadt. „Gut finde ich diese Erhöhung natürlich nicht. Aber wenn wir den Kita- und OGS-Betrieb wie gewohnt und mit Qualität aufrechterhalten wollen, gibt es keine andere Möglichkeit“, erklärt Matthes.

Die betroffenen Eltern aus den städtischen Kindertageseinrichtungen und die Eltern, deren Kinder in der OGS betreut werden, sollen in der nächsten Zeit gesonderte Informationen über die konkrete Anpassung des Verpflegungsentgeltes erhalten.