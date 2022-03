Europahymne erklingt bei Friedens-Demo in Gütersloh

Von Pulse of Europe ist schon länger nichts zu hören gewesen. Jetzt hat der Krieg in der Ukraine die Europa-Aktivisten auf den Plan gerufen.

Für den Frieden in der Ukraine haben am Sonntag rund 200 Menschen auf dem Theodor-Heuss-Platz vor der Gütersloher Stadthalle demonstriert. Aufgerufen hatte diesmal die Initiative Pulse of Europe. Zusammenhalt sei die schärfste Waffe gegen den Angriff auf die Ukraine, erklärten die Initiatoren.

Gleichzeitig wurde davor gewarnt, russische Mitbürger in der Region für den Krieg mitverantwortlich zu machen und sie zu diskriminieren. Die Demonstranten sangen die Europahymne und lauschten der ukrainischen Nationalhymne.

