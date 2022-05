Existenzgründungstag in der Gütersloher Weberei 

Drei ganz unterschiedliche Wege in die Selbstständigkeit werden beim Existenzgründungstag am 10. Juni in Gütersloh exemplarisch aufbereitet.

Stellen beim Existenzgründungstag am Freitag, 10. Juni, ihren jeweiligen Weg in die Selbstständigkeit vor: (v. l.) Lena Held und Jaqueline Flüthmann (Kids & Coffee), Michael Schiffner (Schiffner Elektrotechnik) und Marko Stücker (Markos Genuss-Bulli).

Kreis Gütersloh (dl) - Gleich vier Veranstalter laden in die Weberei in Gütersloh ein: die Industrie- und Handelskammer (IHK) Ostwestfalen zu Bielefeld, die Handwerkskammer (HWK) Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld, Concept GT und Pro Wirtschaft GT. Einlass ist ab 12.30 Uhr. Nach zwei Jahren Corona findet die Veranstaltung wieder in Präsenz statt.

Vom Eis-Bulli über Elektrotechnik bis hin zu Kids & Coffee

Ein Eis-Bulli aus Rietberg, Elektrotechnik aus Spexard und eine Kombination aus Krabbelgruppen-Café und Einkaufen in der Gütersloher Innenstadt: Das sind die Beispiele, wie am 10. Juni erläutert werden.

Für Lena Held (35) und Jaqueline Flüthmann (38) fällt der Startschuss am Samstag, 4. Juni. Dann eröffnen sie um 9 Uhr an der Hohenzollernstraße 6 in Gütersloh ihr Geschäft „Kids & Coffee“.

„Die Idee dazu hatten wir schon vor der Pandemie“, berichten Held und Flüthmann. Die beiden Mütter entwickelten in Ruhe einen Businessplan und suchten nach einem Standort.

Produktpalette soll langsam wachsen

Doch warum gerade diese Geschäftsidee? Held: „Als Mütter mit kleinen Kindern fanden Treffen mehr privat und nicht in einem Café statt. Die Gastgeberin war überwiegend mit der Bewirtung und Aufräumen beschäftigt, war weniger Teil der Gruppe.“

Bei „Kids & Coffee“ soll das anders sein: Es gibt einen Spiel-, Still- und Wickelbereich, Eltern können bei einem Heißgetränk miteinander ins Gespräch kommen – und im besten Fall etwas aus dem Sortiment kaufen. Geschenke zur Geburt, Pflege-Utensilien oder Bekleidung: Die Produktpalette soll langsam wachsen. „Wir haben kleinere Marken, die es so noch nicht in Gütersloh gibt“, sagt Flüthmann.

Mit Spaghetti-Eis-Presse fängt es an

Marko Stücker (Markos Genuss-Bulli) und Michael Schiffner (Schiffner Elektrotechnik) sind seit knapp zwei Jahren selbstständig. Bei Stücker spielte der Zufall eine Rolle: Im Sommer 2020 erwarb der 48-Jährige im Internet eine Spaghetti-Eis-Presse.

Die befand sich allerdings in einem zum Eiswagen umfunktionierten VW-Bulli, den der Anbieter nicht von der Maschine trennen wollte. Stücker schlug trotzdem zu, holte das Gefährt ab und verschenkte das frische Eis, das sich noch in der Kühltruhe des VW befand, vor seiner Haustür.

Das Programm Einlass zum Existenzgründungstag in der Weberei am 10. Juni ist um 12.30 Uhr. Folgende Programmpunkte sind geplant: 13 Uhr: Begrüßung durch IHK-Vizepräsident Rainer Schorcht, anschließend Gründer-Talk mit Marko Stücker, Michael Schiffner und Lena Held 13.45 Uhr: Austausch und Info-Markt mit Netzwerkpartnern; 14.30 Uhr: Gründungs-Basics mit Ana Christina Lavrador (HWK) und Tobias Kaufmann (IHK); 15.15 Uhr: Vortrag „Steuern und Kalkulation“ von Stefan Deppe (Geschäftsführer Ride Treuhand, Bielefeld); 16.45 Uhr: Vortrag „Finanzierungsförderung“ von Marleen Meyerhoff (Förderberaterin NRW.Bank); 17.15 Uhr: Vortrag „Mit kleinem Budget groß rauskommen“ von Christian Terhechte (Geschäftsführer Neuland-Medien). Der Existenzgründungstag wird um 16.30 Uhr von einer 15-minütigen Pause unterbrochen. Die Veranstaltung selbst endet um 18.15 Uhr. Danach besteht die Möglichkeit zum Austausch mit anderen Existenzgründern.

Ein paar Tage später stand er vor dem Geschäft eines Kumpels und verkaufte dort Eis. Der Genuss-Bulli wurde zum Selbstläufer. „Im Juni bin ich ausgebucht“, sagt Stücker. Und für die Wintermonate lässt sich der VW mit Waffeleisen und Durchlauferhitzer für Glühwein umrüsten.

„Im November 2020 ist die Idee positiv eskaliert“

Auch Elektromeister Michael Schiffner (38) wagte den Schritt in die Selbstständigkeit. „Der Gedanke dazu kam wiederholt im Urlaub“, berichtet er und fügt mit einem Lachen hinzu: „Im November 2020 ist diese Idee positiv eskaliert.“ Vor einem halben Jahr stellte er einen Gesellen ein. Ein Auszubildender ist seit Januar dabei, ein weiterer folgt im Sommer.

Schiffners Ziel ist eine Unternehmensgröße von fünf bis zehn Mitarbeitern. Lobend äußert er sich über die Vernetzung mit Kollegen anderer Handgewerke, über die der ein oder andere Auftrag vermittelt worden sei.