Fairtrade-Siegel hat sich in Gütersloh bewährt

Freuen sich über jeden Besucher im Weltladen am Berliner Platz in Gütersloh: Erika Engelbrecht (links), stellvertretende Vorsitzende des Trägervereins Eine Welt Gütersloh, und Mitarbeiterin Tupokigwe Mwakipesile, die in diesen Tagen wieder die Heimreise nach Tansania antritt.

Gütersloh (gl) - Ein Wocheneinkauf im Supermarkt, etliche Artikel liegen im Einkaufswagen: Bei vielen Produkten kann der Käufer nicht sicher sein, ob sie unter menschenwürdigen und umweltschonenden Arbeitsbedingungen hergestellt worden sind. Diese Sicherheit gibt das Fairtrade-Siegel. Seit zehn Jahren nun erhält die Stadt Gütersloh regelmäßig die Auszeichnung Fairtrade-Stadt, wie die Verwaltung in einer Mitteilung berichtet. Treibende Kraft ist Pfarrerin Erika Engelbrecht von der Evangelischen Kirchengemeinde Gütersloh.

Evangelische Gemeinde hat zentrale Rolle

Engelbrecht engagiert sich seit Jahrzehnten für Fairen Handel und ist im Weltladen am Berliner Platz als stellvertretende Vorsitzende des Trägervereins Eine Welt Gütersloh aktiv. „Ohne die Evangelische Kirchengemeinde und den Weltladen, der ja lange Zeit Teil der Gemeinde und an der Kirchstraße beheimatet war, wäre es nicht zur Fairtrade-Stadt Gütersloh gekommen“, sagt Engelbrecht. Beispielsweise habe die Gemeinde die Kirchencafés nach den Gottesdiensten etabliert. „Die zählen zu den Ausschankorten für faire Getränke, die für die Zertifizierung als Fairtrade-Stadt nachgewiesen werden müssen“, erläutert Engelbrecht.

Schon seit 2011 bemühe sich die Stadt mit Akteuren aus unterschiedlichen Bereichen wie Vereinen, Schulen und Kirchengemeinden um die Verbreitung des Fairtrade-Gedankens, ehe 2012 der gemeinnützige Verein TransFair der Dalkestadt erstmals das Siegel verliehen habe, heißt es in der Mitteilung. „Eine Voraussetzung für den Titel ist, dass es einen Verkauf gibt. Und es muss eine Verköstigung und eine Anzahl von Geschäften geben, die eine bestimmte Menge fairer Produkte verkaufen. Auch Supermärkte zählen mit“, sagt Engelbrecht. „Uns geht es darum, dass in einer Fairtrade-Stadt ein breites Programm existiert, damit die Menschen darauf gestoßen werden. Die Öffentlichkeitsarbeit ist ganz wichtig. Darum bereiten wir von der Steuerungsgruppe für die jährliche Faire Woche im September immer ein breites Programm vor“, berichtet Engelbrecht.

Weltladen führt mehr als Lebensmittel

Der Weltladen am Berliner Platz führe inzwischen nicht nur Lebensmittel, sondern auch Tücher, Taschen oder Kunsthandwerk. „Viele Menschen sind auf der Suche nach einem schönen Geschenk und kommen zu uns. Wir haben immer wieder neue Artikel im Sortiment“, sagt die Pfarrerin. Jeder Verkauf helfe den Menschen im globalen Süden. „Darum habe ich schon früh, als wir in der Kirchengemeinde daran dachten, dieses Haus am Berliner Platz zu bauen, gesagt, dass das Haus ethisch vertretbar sein muss und der Weltladen da hinein soll. Dem wurde im Presbyterium damals durchaus widersprochen“, blickt Engelbrecht zurück.

Bald sei klar gewesen, dass sich in dem kleinen Geschäft Gastronomie kaum rechne. Dann aber seien Themen wie weniger Fleischkonsum, veganes Essen und die Fridays-for-Future-Bewegung stärker aufgekommen. „Das sind Themen, denen wir aus theologischen Gründen nicht abgeneigt sind“, sagt die Pfarrerin.

Gute Umsätze trotz Corona

„Wir sind zwar nach wie vor eine kirchennahe Einrichtung, aber dürfen keine Sonderbedingungen bekommen. Das verbietet das Finanzamt. Natürlich zahlen wir Miete“, sagt Pfarrerin Erika Engelbrecht von der Evangelischen Kirchengemeinde Gütersloh über den Weltladen am Berliner Platz. Das Erzielen von Umsätzen sei trotz Corona gut gelungen. Immer wieder kämen Leute hinein, die sich für das neue Geschäft interessierten. „Wir müssen hier in Gütersloh noch richtig für den Fairen Handel missionieren“, sagt Engelbrecht dennoch. Echter Umsatz sei vor allem über Kunsthandwerk zu generieren. „Zum einen sind die Umsätze in diesem Segment größer. Vor allem aber haben wir im Einkauf andere Konditionen“, sagt Engelbrecht.

Alle Gütersloher könnten dieses Projekt voranbringen. „Wenn viele Bürger bei uns einkaufen, helfen sie uns und den in Pandemiezeiten noch mehr gebeutelten Ländern des globalen Südens. Hier ist eine echte Gelegenheit, etwas zu tun“, sagt die Pfarrerin. Noch bis zu diesen Tagen arbeitet mit der 29-jährigen Tupokigwe Mwakipesile eine Freiwillige aus Tansania für ein Jahr im Gütersloher Weltladen mit. Die Lehrerin stammt aus Daressalam. „Tupo hat unserem Laden ein Gesicht des Südens geben. Leider ist ihre Zeit hier nun zu Ende, aber wahrscheinlich kommt bald ein anderer Freiwilliger zu uns, um mit uns den Fairen Handel voranzutreiben“, sagt Engelbrecht.

Ausschuss soll Verantwortung gerecht werden

Die Evangelische Kirchengemeinde Gütersloh hat zudem den Ausschuss Möwe gegründet. Die Abkürzung steht für Mission, Ökumene und Weltverantwortung. „Die Weltverantwortung, dafür setzen und bringen wir uns als Kirchengemeinde besonders ein. Dazu gehört auch der Faire Handel“, gegründet die Pfarrerin. Deshalb seien einige Kirchenvertreter in die Steuerungsgruppe der Stadt Gütersloh gegangen, die sich Fairtrade zur Aufgabe gemacht hat. „Ich selbst war damals schon relativ bekannt dafür, dass ich für den Fairen Handel stehe. Seit meinem Studium, als der Faire Handel begann, finde ich diese Idee toll“, sagt Engelbrecht.