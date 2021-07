Falschparker wirft in Gütersloh mit Mülltonne

Nach Angaben der Polizei hatte der Mann am Freitag, 2. Juli 2021, gegen 12 Uhr sein Fahrzeug verkehrswidrig in Gütersloh in der Fußgängerzone der Berliner Straße abgestellt. Die Mitarbeiterin des Ordnungsamts wollte deshalb ein Knöllchen ausstellen.

Falschparker rastet aus

Der 38-Jährige fühlte sich dadurch nach eigenen Angaben provoziert. Er beleidigte und bedrohte die Ordnungsamtsmitarbeiterin.

Der Mann verlor völlig die Beherrschung, die Situation eskalierte und der 38-Jährige warf mit einer Mülltonne nach der Frau. Er verfehlte sie aber.

Die Ordnungsamtsmitarbeiterin verständigte die Polizei. Die Beamten stellten die Personalien des Angreifers fest und leiteten ein Strafverfahren ein.