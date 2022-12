Feuerwehr löscht Brand bei Pfleiderer in Gütersloh

Bei Pfleiderer hat es am Dienstag im Gütersloher Spanplattenwerk gebrannt. Der Schaden ist laut einem Sprecher gering.

Gütersloh (ei/din) - Großeinsatz der Feuerwehr am Dienstagmorgen beim Pfleiderer-Werk II am Stadtring Nordhorn/ Ecke Hülsbrockstraße in Gütersloh: Nach dem Alarm gegen 9.20 Uhr rückten zunächst die Betriebsfeuerwehr sowie die Kräfte der Berufsfeuerwehr aus. Nach einer ersten Erkundung wurden die Löschzüge Gütersloh, Isselhorst und Avenwedde nachalarmiert. Der Löschzug Spexard stand für mögliche Paralleleinsätze breit.

Nach Angaben eines Unternehmenssprechers von Pfleiderer gab es einen Brand in einem schwer zugänglichen Bereich der Isolierung des Kraftwerks. „Keine große Sache“, sagte der Sprecher. Die Alarmierung sei rein aus Sicherheitsgründen erfolgt. Es habe weder einen größeren Schaden gegeben, noch müsse die Produktion unterbrochen werden.