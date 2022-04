Finanzielle Lage im Klinikum Gütersloh spitzt sich zu

Gütersloh (gl) - Während die Corona-Maßnahmen seit Monatsanfang in weiten Teilen weggefallen sind, spitzt sich die Lage in vielen Krankenhäusern weiter zu. So auch im Klinikum Gütersloh. Dafür gibt es laut einer Mitteilung mehrere Gründe.

Frage: Wie hält man Betriebsfähigkeit aufrecht?

„Zum ersten Mal in dieser Pandemie ist unsere Frage nicht, wie wir die vielen zusätzlichen Corona-Patienten bewältigen, sondern wie wir unsere Betriebsfähigkeit aufrechterhalten können“, erklärt Maud Beste, Geschäftsführerin des Klinikums Gütersloh, mit Blick auf die hohe Zahl krankheitsbedingter Ausfälle in der Belegschaft. Diese Situation bringe das Klinikum in Bedrängnis, da gleichzeitig auch der Rettungsschirm für Krankenhäuser ausgelaufen sei.

Das Klinikum habe bereits seit einigen Wochen deutlich höhere krankheitsbedingte Personalausfälle in den patientennahen Bereichen als sonst um diese Jahreszeit üblich. „Zum einen sind Mitarbeiter selbst an Covid-19 erkrankt. Zum anderen müssen Beschäftigte ihre Kinder zu Hause betreuen – wegen Quarantäneauflagen oder weil durch den hohen Krankenstand in den Schulen und Kitas keine Betreuung mehr gewährleistet ist“, berichtet Pflegedirektorin Andrea Eickhoff.

Die immer noch hohe Zahl an Corona-Patienten auf den Normalstationen bedeute aufgrund der Anforderungen an den Infektionsschutz gleichzeitig einen deutlich erhöhten Isolations- und damit Arbeitsaufwand. „Die meisten Patienten haben leichte Verläufe. Dennoch bindet ihre Versorgung sehr viel Personal – und das in einer Zeit, in der ohnehin weniger Beschäftigte zur Arbeit kommen können“, so Eickhoff weiter.

Behandlungen werden verschoben

Beste ergänzt: „Aus diesem Grund werden aktuell Behandlungen, bei denen es unter medizinischen Aspekten vertretbar ist, verschoben, um die stationären Kapazitäten für die Versorgung von Corona-Patienten, dringenden Behandlungen und Notfällen zu reservieren.“ In dieser ohnehin schwierigen Situation sei nun der finanzielle Rettungsschirm des Bundes ausgelaufen.

Seit 2020 gab es Ausgleichszahlungen für Krankenhäuser, wenn sie – wie von der Politik gefordert – Betten für Corona-Patienten frei halten. Weil diese seit Ostermontag nicht mehr gezahlt würden, fehle den Kliniken die wirtschaftliche Absicherung, heißt es in der Mitteilung weiter. „Die Politik fordert einen Normalbetrieb wie vor der Pandemie. Angesichts der aktuellen Lage ist das schlicht nicht möglich“, sagt Andreas Tyzak, kaufmännischer Direktor des Klinikums.

Klinikum enttäuscht von Bundesregierung

Die coronabedingten Personalausfälle führten zu einer Einschränkung des Leistungsangebots und damit zu Erlösverlusten, die im weiteren Verlauf des Jahres kaum mehr aufgefangen werden könnten. „Wir sind sehr enttäuscht, dass die Bundesregierung den Kliniken, deren Mitarbeiter in der Pandemie Höchstleistungen erbringen, die finanzielle Sicherheit eines Rettungsschirms verwehrt“, sagt Tyzak.