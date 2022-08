Flammen lodern in Gütersloh meterhoch in den Himmel

Einen ausgedehnten Dachstuhlbrand an der Astridstraße in Gütersloh mussten rund 50 Feuerwehrleute in der Nacht zum Sonntag löschen.

Durch den massiven Wassereinsatz war der Brand gegen Mitternacht so weit unter Kontrolle, dass sich die Flammen nicht mehr unkontrolliert ausbreiten konnten.

Gütersloh (ei) - Einen ausgedehnten Dachstuhlbrand an der Astridstraße mussten rund 50 Feuerwehrleute in der Nacht zum Sonntag löschen. Als niemand zu Hause war, geriet der Dachstuhl aus bislang nicht ermittelter Ursache in Brand. Erst als die ersten Flammen aus dem Dachstuhl schlugen, bemerkten Nachbarn das Feuer und riefen die Feuerwehr.

Alarmierung um 23.08 Uhr

„Wir wurden um 23.08 Uhr alarmiert“, berichtete Einsatzleiter Lukas Paschköwitz. Bereits auf der Anfahrt hätten die Einsatzkräfte auf einer Entfernung von mehreren Hundert Metern die Einsatzstelle erkennen können. Die Flammen schlugen auf der gesamten Gebäudelänge meterhoch in den nächtlichen Himmel.

Außer der Berufsfeuerwehr wurden die Löschzüge Gütersloh, Avenwedde, Spexard und Isselhorst alarmiert. Der Brandoberinspektor ließ mit Hilfe der drei Drehleitern der Berufsfeuerwehr, des Löschzugs Gütersloh und der Werkfeuerwehr Miele vier Riegelstellungen einrichten und unterteilte die Brandstelle in zwei Einsatzabschnitte.

Unterflurhydranten angezapft

Um auf eine ausreichende Löschwasserversorgung zurückgreifen zu können, wurden drei Unterflurhydranten angezapft und das Löschwasser in Schläuchen an die Einsatzstelle gepumpt. Der massive Wassereinsatz war verantwortlich dafür, dass der Brand gegen Mitternacht so weit unter Kontrolle war, dass sich die Flammen nicht mehr unkontrolliert ausbreiten konnten. Dafür musste von den Drehleitern aus auch die Dachhaut geöffnet werden.

Nur so konnten Glutnester in den Sparren und Balken endgültig abgelöscht werden. Zu Beginn der Löscharbeiten hatten Feuerwehrleute zunächst das Erdgeschoss unter Atemschutz nach Bewohnern abgesucht. Glücklicherweise war niemand mehr vor Ort. Zu diesem Zeitpunkt wurde auch die Warn-App Nina ausgelöst. Die Anwohner im Bereich Avenwedde wurden aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen sowie Klima- und Lüftungsanlagen abzustellen. Die Sundernstraße blieb während der Löscharbeiten mehrere Stunden gesperrt. Das Haus ist bis auf Weiteres nicht bewohnbar und wurde für weitere Untersuchungen beschlagnahmt.