Flugplatz Gütersloh kann wieder besichtigt werden

Gütersloh (gl) - Die Touren auf dem alten Flugplatz Gütersloh waren bereits in der Vergangenheit gefragt. Umso mehr freuen sich die Veranstalter, die speziellen Führungen auch in diesem Jahr nochmals anbieten zu können. An fünf Samstagen im September und Oktober nehmen speziell ausgebildete Stadtführer Interessierte mit auf eine Bustour über das weitläufige Areal im Nordwesten von Gütersloh.

Die Rundtouren bieten dabei laut Mitteilung der Gütersloh Marketing GmbH einen umfangreichen Blick auf das sonst nicht zugängliche Gelände. Sie führen unter anderem vorbei am Tower, dem Offizierskasino und den ehemaligen Wohnkomplexen. Auch verschiedene Freizeiteinrichtungen wie der frühere Golfplatz, ein altes Freibad und das Kino werden angefahren.

Einblicke in Flugplatzmuseum

An ausgewählten Ausstiegspunkten gibt es die Möglichkeit, das Gelände auch außerhalb des Busses kennenzulernen. Dabei darf auch ein Blick durch die Tore der Halle 6 geworfen werden, in der sich Exponate der Initiative Flugplatzmuseum befinden. Zusätzlich zur Geschichte des alten Flugplatzgeländes, wird auch ein Einblick in die Besonderheiten von Flora und Fauna gegeben, die sich das Areal in den Jahren der Nichtnutzung zurückerobert haben.

Jede Bustour dauert etwa zwei Stunden und findet in einer Gruppe mit maximal 25 Personen statt. Aufgrund der kleinen Gruppengrößen und der hervorragend ausgebildeten Stadtführer seien die Touren besondere Erlebnisse, bei denen Nachfragen nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich erwünscht seien, so die Gütersloh Marketing GmbH.

Vorverkauf startet am 20. August

Der Vorverkauf startet am Samstag, 20. August, um 10 Uhr. Um ein faires Vorgehen zu gewährleisten und möglichst vielen Interessierten die Chance auf eines der begehrten Tickets zu bieten, sind die Karten online über reservix.de oder vor Ort im Service-Center von Gütersloh Marketing erhältlich.

Der Preis beträgt 21,50 Euro. Der Kauf ist auf vier Tickets pro Person begrenzt. Falls die gebuchte Führung ausfallen sollte, kann kein Ersatztermin angeboten werden. Dann wird der Kaufpreis erstattet.

Die genauen Uhrzeiten und weitere Informationen zu den Touren finden Interessierte auf der Internetseite der Gütersloh Marketing GmbH.

www.guetersloh-marketing.de