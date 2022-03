Fotoschau in Gütersloh zeigt Jahreswechsel in Island

Skandinavien hat es Reinhard Pantke angetan. 17 Mal war er allein in Norwegen. Am 25. März zeigt er Fotos von seinen Islandreisen.

Gütersloh (gl) - Island im Sommer und Winter: Bilder dazu soll es am Freitag, 25. März, in der gleichnamigen Multivisionsshow in der Stadthalle geben. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr.

Bewährter Vortrag wird um weitere Fotos ergänzt

Der bewährte Vortrag sei in den vergangenen beiden Jahren teils neu fotografiert worden, schreibt Veranstalter Reinhard Pantke in der Ankündigung. Der Globetrotter sei in den Jahren 2020 und 2021 wieder mit dem Fahrrad auf Island unterwegs gewesen – und mit seiner Kamera.

Das Ergebnis seien Fotos und Filme von dampfenden Geysiren, von schmatzenden Schlammquellen, bizarren Eisbergen und Höhlen, von wilden Fjordlandschaften mit riesigen Vogelkolonien, öden Hochlandwüsten und lebensfrohen Islandpferden.

Vulkanausbruch auf einer Halbinsel erlebt

Auch die in den kurzen Polarsommern im ständigen Tageslicht zur Geltung kommende Farbenpracht der isländischen Natur sei eine Facette des Lands, die Reinhard Pantke per Rad und wandernd erlebt habe.

Die quirlige Hauptstadt Reykjavik, verschiedene Nationalparks und Bilder etwa von Lanndmannalaugar, abgelegenen Westfjorden und sogar einem Vulkanausbruch auf der Reykjanes-Halbinsel ergänzten die digitale Diashow ebenso wie Tipps und Hintergrundinformationen.

Von Reinhard Pantke und seinen Reisen

Reinhard Pantke, Jahrgang 1967, hat es sich laut Ankündigung zur Aufgabe gemacht, seine Reiseziele ausschließlich mit Fahrrad und Rucksack zu erkunden. Er habe Touren durch Norwegen – 17 (!) an der Zahl –, Schweden, Island, Schottland, England, Neuseeland, in der Südsee sowie durch Kanada und Alaska unternommen.

Die Ergebnisse habe er nicht nur auf Foto und Film, sondern auch in regionalen wie überregionalen Zeitungen, Magazinen, Kalendern, Buchbeiträgen und Ausstellungen zur Schau gestellt.

Der Eintritt kostet im Vorverkauf 13 Euro (ermäßigt 11 Euro), an der Abendkasse 14 Euro (12 Euro). Für den Zutritt ist ein 2G-Nachweis erforderlich. Tickets gibt es im Internet.