Gütersloh Eine unerschrockene Frau hat in Gütersloh einen mutmaßlichen Handtaschenräuber in die Flucht geschlagen. Nach Angaben der Polizei waren in der Nacht zum Sonntag gegen 0.30 Uhr zwei Frauen zu Fuß auf der Barkeystraße unterwegs. ...

Frau entreißt mutmaßlichem Räuber seine Beute