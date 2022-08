Frauen werden in Gütersloh von Jugendlichen attackiert

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen und einer Gruppe Jugendlichen samt Diebstahl ist es am Dienstag in Gütersloh gekommen.

Gütersloh (gl) - Eine 28-Jährige ist am späten Dienstagabend in Gütersloh von einer Mädchengruppe angesprochen und anschließend ausgeraubt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, ereignete sich die Tat gegen 22.45 Uhr an der Moltkestraße in Höhe der Vennstraße.

Tasche gestohlen

Wie es weiterheißt, soll die Gruppe aus etwa 10 bis 15 Mädchen bestanden haben, die alkoholisiert gewesen sein sollen. Die Jugendlichen versuchten die 28-Jährige und ihre Begleiterin in ein Gespräch zu verwickeln. Plötzlich zog eine Jugendliche an den Haaren der Gütersloherin. Eine andere nutze den Moment und entriss der Frau die Handtasche.

In der Folge entwickelte sich ein Gerangel, welches sich Zeugenangaben nach erst nach mehreren Minuten auflöste, als ein weiterer Zeuge die Frauen unterstütze. Dem 30-jährigen Helfer wurde dabei sein T-Shirt zerrissen. Der Ort der Auseinandersetzung hatte sich zwischenzeitlich auf den Schulhof des Städtischen Gymnasiums verlagert. Anschließend rannten die etwa 16- bis 17-jährigen Mädchen mit der Handtasche davon.

Beschreibung der Täterin

Die Handtasche soll von einer dunkelhaarigen Jugendlichen mit halblangen Haaren gestohlen worden sein. Zum Tatzeitpunkt trug sie ein weißes Oberteil und eine schwarze Hose. Sie soll sehr schmale, aufgezeichnete Augenbrauen gehabt haben.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der Gruppe machen? Hinweise nimmt die Behörde unter ☎ 05241/869-0 entgegen.