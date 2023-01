Freier Zugang zu Rathaus Gütersloh von Montag an

Gütersloh (gl) - Die Stadt verzichtet von Montag, 9. Januar, an auf die wegen der Corona-Pandemie eingeführten Zugangskontrollen am Rathaus. „Wir werden wieder ein offenes Rathaus“, sagt Bürgermeister Norbert Morkes (BfGT) dazu in einer am Donnerstagnachmittag verschickten Pressemitteilung.

Sicherheitskräfte aber weiter vor Ort

Sicherheitskräfte bleiben aber weiterhin stetig vor Ort, um den Besuchern bei deren Orientierung im Rathaus zu helfen und die Beschäftigten in kritischen Situationen zu unterstützen. Auch die Maskenpflicht entfalle von Montag an für die städtischen Einrichtungen sowie das Rathaus und sei fortan freiwillig.

„Das Besucherzentrum im Rathaus bleibt aber weiterhin bestehen, da die Vorteile für die Besucherinnen und Besucher sowie die Mitarbeitenden des Rathauses überwiegen“, sagt Carsten Schlepphorst, Beigeordneter für Digitalisierung, IT, Personal, Organisation und Feuerwehr. „Das Konzept hat sich bewährt. Durch die Terminvereinbarungen fallen Wartezeiten weg, Bürgerinnen und Bürger können besser planen, ebenso wie unsere Mitarbeitenden, die sich gezielt auf den Termin vorbereiten können.“

Maske in städtischen Einrichtungen freiwillig

Schon in einem ersten Kontakt per Telefon oder E-Mail könne mit der Sachbearbeiterin oder dem Sachbearbeiter geklärt werden, ob ein Besuch im Rathaus überhaupt nötig sei oder sich die Angelegenheit möglicherweise auch bequem online, über das Bürgerportal oder per E-Mail, erledigen lasse.

Auch kurzfristig ist es demnach möglich, über das Online-Buchungsportal, je nach Verfügbarkeit, einen Termin zu bekommen. In dringenden Fällen, beispielsweise bei (möglicher) Kindeswohlgefährdung, akuter Obdachlosigkeit oder akuter Mittellosigkeit, sei ein sofortiger Zugang ins Rathaus auch ohne Termin möglich.

Anliegen nach Möglichkeit online regeln

Die Terminvereinbarung läuft über www.rathaus.guetersloh.de, per Mail [email protected] und über die einzelnen Fachbereiche oder telefonisch unter 05241/821.