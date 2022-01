Frühjahrssemester an der Gütersloher VHS beginnt

Rund 645 Kurse hat die Bildungseinrichtung im Angebot. Die meisten von ihnen sollen in Präsenz stattfinden.

Laden zu den Angeboten des neuen Frühjahrssemesters in die VHS ein: (v. l.) Dr. Elmar Schnücker (Leiter der VHS), Christina Gößling-Arnold (Politische und kulturelle Bildung, VHS) und Dr. Dennis Köthemann (berufliche Bildung und digitale Weiterbildung, VHS).

Gütersloh (gl) - Zum Start des Frühjahrssemesters am Montag, 31. Januar, weist die Volkshochschule (VHS) auf den neuen digitalen Katalog auf ihrer Internetseite hin. Darin seien alle aktuellen Veranstaltungen einsehbar – also die, die bis zum Sommer stattfinden. 645 Kurse seien geplant. 524 von ihnen sollen als Präsenzveranstaltung stattfinden, 121 über das Internet.

„Die VHS bleibt ein Ort der Begegnung“

„Mit unserem neuen Frühjahrsprogramm machen wir erneut deutlich: Die VHS bleibt ein Ort der Begegnung – auch online“, unterstreicht VHS-Leiter Dr. Elmar Schnücker. Und weiter: „Unser künftiges Ziel ist es, das Online-Angebot der VHS genauso selbstverständlich zu etablieren wie die Präsenzveranstaltungen.“

Eine Reihe neuer Impulse und Ideen seien durch das Engagement zweier neuer Mitarbeiter entstanden, die seit Herbst in der VHS arbeiteten. Christina Gößling-Arnold (43) hat die Aufgabengebiete der politischen und kulturellen Bildung übernommen. Die studierte Literaturwissenschaftlerin hat zuvor als wissenschaftliche Assistentin am Lehrstuhl für Internationale Literaturen an der Uni Tübingen gearbeitet.

Bereich Berufliche Bildung soll verstärkt werden

Für die Bereiche berufliche Bildung sowie digitale Weiterbildung ergänzt Dr. Dennis Köthemann (39) das Team der VHS. Der studierte Soziologe war zuletzt akademischer Rat auf Zeit an der Uni Wuppertal. Künftig werde die berufliche Bildung bei der VHS thematisch und inhaltlich breiter aufgestellt sein, heißt es in der Mitteilung weiter.

Damit wolle man gesellschaftlichen Veränderungen, dem demografischen Wandel und der Digitalisierung der Arbeitswelt gerecht werden. Querschnittsthemen im Semesterprogramm seien Nachhaltigkeit und Vielfalt. Man wolle nachhaltige Entwicklung unterstützen und zukunftsfähiges Denken befähigen.

Ein Ausflug nach „Bella Italia“

Ein Beispiel: Alena Sellenriek zeige innerhalb der Veranstaltung „Geht nicht, gibt’s nicht – wie ich tatsächlich etwas in der Gesellschaft verändern kann“ Möglichkeiten auf, wie durch bürgerschaftliches Engagement und Kooperationen demokratische Veränderungsprozesse angestoßen werden können.

Auch das Philosophiecafé soll wieder starten. Über die Ethik individueller Lebensführung können Interessenten mit Jürgen Wolk in einem weiteren Philosophiekurs diskutieren. Ein Veranstaltungstipp aus der kulturellen Bildung ist das Seminar „Sprechen über Musik“ mit Maik Morgner. Im Fremdsprachenbereich geht es mit den Themen italienische Oper, italienische Filme und italienische Mode nach „Bella Italia“.

Abstands- und Hygienekonzept hat sich bewährt

Inzwischen habe sich das Abstands- und Hygienekonzept der VHS bewährt, heißt es in der Mitteilung weiter. Entsprechend starteten auch viele Bewegungs- und Entspannungskurse aus dem Gesundheitsbereich wieder. Bei diesen Angeboten gelte die 2gplus-Regel. Das heißt: Teilnehmen darf nur, wer geimpft oder genesen ist und zusätzlich geboostert ist oder einen aktuellen negativen Test vorweisen kann. Damit entfalle die Maskenpflicht während der Kurse.

In allen weiteren Veranstaltungen gilt die 2G-Regel (geimpft oder genesen). Eine Maskenpflicht besteht auch während der Seminare. Die Teilnehmerzahl ist in allen Kursen weiter begrenzt, damit ausreichende Abstände eingehalten werden können.

Eine 360-Grad-Kamera kommt zum Einsatz

Zum Teil werden Kurse auf mehrere Räume verteilt oder gleichzeitig als Präsenz- und Onlinekurse angeboten. Dabei kommt eine 360-Grad-Kamera zum Einsatz.

Anmeldungen sind über die Internetseite der VHS möglich. Wer Fragen hat, kann sich unter 05241/822925 sowie per E-Mail an vhs@guetersloh.de melden.