Frühschicht bei Marten tritt in den Warnstreik 

Seit fünf Monaten wird bei Marten in Gütersloh über einen Haustarif verhandelt. Am Montag ist die Frühschicht in einen Warnstreik getreten.

Gütersloh (gl) - Beschäftigte der Frühschicht des Wurstwarenherstellers Marten haben sich am Montagmorgen an einem Warnstreik beteiligt. Vor dem Tor an der Herzebrocker Straße machten sie auf ihr Anliegen aufmerksam.

Marten ist Teil der Zur-Mühlen-Gruppe, die wiederum zu Tönnies gehört, dem größten deutschen Fleischverarbeiter. Im Gütersloher Werk arbeiten laut Gewerkschaft gut 240 Beschäftigte.

Regelung für alle Beschäftigten

„Seit über fünf Monaten verhandeln wir mit dem Arbeitgeber“, berichtet Thorsten Kleile, Geschäftsführer der NGG-Region Bielefeld-Herford. Ziel der Verhandlungen sei eine neue Entgeltstruktur, um die seit dem 1. Januar 2021 übernommenen Menschen aus Werkverträgen und Leiharbeit in das Lohngefüge zu integrieren.

Dabei sei auch die bisherige Stammbelegschaft zu berücksichtigen. „Schließlich sollen diese Kolleginnen und Kollegen durch eine tarifliche Regelung nicht schlechter gestellt werden“, erklärt Kleile. 2016 habe es die letzte Lohnerhöhung für die Beschäftigten an der Herzebrocker Straße gegeben.

Am Morgen habe fast die gesamte Frühschicht für rund drei Stunden die Arbeit niedergelegt und damit zum Ausdruck gebracht: „Wir wollen endlich einen Tarifvertrag.“

Zielmarke muss über 12 Euro brutto liegen

„Am Ende des Tages reden wir hier natürlich auch über das Entgelt. Wir tarifieren in diesem Haustarifvertrag nicht erneut einen Mindestlohn. Die Zielmarke muss also über 12 Euro brutto in der Stunde in der untersten Entgeltgruppe liegen“, betont der Geschäftsführer. „Die Anpassung des gesetzlichen Mindestlohns wird noch in 2022 kommen. Wir brauchen eine gute Struktur und vernünftige Entgelte.“

„Wir reden seit Wochen und Monaten und inhaltlich kommen wir nicht voran“, ergänzt Thomas Bernhard, Verhandlungsführer aufseiten der NGG. „Durch den heutigen Warnstreik setzen die Beschäftigten ein wichtiges und vor allem richtiges Signal. Wir wollen für die Menschen etwas erreichen.“

Die Verhandlungen sollen am 24. Januar fortgesetzt werden. Dann solle auch über weitere Arbeitskampfmaßnahmen beraten werden, wenn der Arbeitgeber nicht reagiere.