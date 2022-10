Fünf Freiluftsportanlagen in Gütersloh bekommen Geld

Sportfreund in Gütersloh dürfen sich über neue Plätze und Anlagen freuen. Das Land NRW fördert den Ausbau

Beliebte Sportstätte: Die Volleyballfelder im Wapelbad. Sie sollen mit finanzieller Unterstützung des Landes wieder in Schuss gebracht werden.

Gütersloh (gl) - Aus dem Landesprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ fließt erneut Geld nach Gütersloh. Mit dem Programmaufruf II sind landesweit 27 Millionen Euro für „Sportstätten und Bewegungsräume mit bewegungsaktivierender Infrastruktur“ vorgesehen, wie die Staatskanzlei am Dienstag mitteilte. Im Mittelpunkt stehen Infrastrukturen für Angebote im Freien.

Boulebahn und Treffpunkt

In Gütersloh gefördert werden der TuS Friedrichsdorf mit der Errichtung einer Boulebahn. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 12 500 Euro, die Fördersumme beträgt 10 000 Euro. Wegen der steigenden Beliebtheit des Boulesports will der Sportverein seine Bouleanlage erweitern und der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. So soll außer der Bewegung auch das Miteinander wieder mehr gepflegt werden.

Area 61 an der Bundesstraße

Geld erhält auch die Stadt Gütersloh für die Sport- und Freizeitfläche „Area 61“. Die Gesamtkosten sind mit 232 628 Euro veranschlagt. Die Fördersumme beträgt 134 991 Euro.

Die Vorschläge zur Ausgestaltung der Sportfläche wurden in einem Beteiligungsprozess auch mit Kindern und Jugendlichen erarbeitet. Die zentrale Lage und gute Erreichbarkeit sollen das Areal „Area 61“ zu einer attraktiven Sportstätte machen, die mit Pumptrack, Calisthenicsanlage und Tischtennisplatten den Sport im öffentlichen Raum möglich macht.

Bewegung und Umgang mit dem Pferd

Der Zucht-, Reit- und Fahrverein Gütersloh wird bei der Errichtung eines öffentlichen Roundpen gefördert. Gesamtkosten: 33 644 Euro, Fördersumme 30 281 Euro. Die Förderquote beträgt 90 Prozent. In einem Roundpen wird nicht nur geritten.

Durch die Errichtung eines öffentlichen Roundpen, der auch von Nichtvereinsmitgliedern genutzt werden soll, wird durch den Verein eine Möglichkeit angeboten, „Sport mit dem Partner Pferd“ zu betreiben. Der Verein bietet entsprechende Kurse an, in denen sowohl der Umgang mit dem Pferd als auch die Bewegung mit und am Pferd trainiert werden soll.

Fitness im Freien

Auch der Gütersloher Turnverein (GTV) von 1879 erhält einen Zuschuss für die Erweiterung des Outdoorfitnessangebots. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 59 500 Euro, die Fördersumme auf 43 549 Euro.

Der Gütersloher Turnverein will einen Ort schaffen, an dem alle einen Platz zum Sporttreiben finden. Das Projekt „Outdoorfitness für alle Generationen“ umfasst verschiedene Fitnessgeräte und eine Calisthenicsanlage. Der Verein versteht die Umsetzung des Förderprogramms als Beginn für die Gestaltung einer Begegnungsstätte mit Alleinstellungsmerkmal. Die Angebote stehen sowohl Mitgliedern als auch Gästen zur Verfügung.

Volleyball im Wapelbad

Der Förderverein Wapelbad wird bei der Modernisierung der Volleyballfelder unterstützt. Die Gesamtkosten sind mit 12 017 Euro veranschlagt, die Fördersumme beträgt 10 815 Euro. Das Wapelbad ist öffentlich zugänglich und erfreut sich großer Beliebtheit. Durch die Modernisierung der Volleyballfelder soll dort wieder aktiv Sport im Freien getrieben werden. Der Förderverein steht hinter dem Projekt und kümmert sich um das gesamte Gelände.