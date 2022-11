Fünf Gütersloher bei Unfall auf der A33 verletzt

Der BMW wurde an der Fahrerseite aufgeschlitzt.

Auf der A33 zwischen Halle und Borgholzhausen ist es Freitagmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Die Autobahn wurde bis in den späten Nachmittag hinein gesperrt.

Technischer Defekt

Zunächst mussten die fünf Verletzten versorgt werden, später die Spurensicherung durch das Verkehrsunfall-Aufnahme-Team der Polizei Bielefeld erfolgen.

Der Unfall ereignete sich gegen 12.30 Uhr, als ein BMW-Fahrer (21) aus Gütersloh an seinem Fahrzeug einen technischen Defekt bemerkte. Er hielt sein Fahrzeug in einer lang gezogenen Rechtskurve auf dem Seitenstreifen an. Aus bisher ungeklärter Ursache bemerkte dies der 42-jährige Fahrer eines Kölner Speditionsunternehmens offensichtlich nicht.

Auto aufgeschlitzt

Die weiße DAF-Zugmaschine geriet nach rechts von der Fahrbahn, schlitzte den BMW auf der Fahrerseite komplett auf und durchbrach die seitliche Leitplanke. Direkt vor der Brücke Hesselteicher Straße blieb der Lastzug schließlich stehen. Der Lkw-Fahrer blieb dabei unverletzt.

Im BMW saßen während des Unfalls fünf Personen - drei Erwachsene und zwei Kinder (zwei und drei Jahre alt). Die Beifahrerin (61) wurde, als der Lkw den BMW gegen die Leitplanke drückte, schwer verletzt. Die Feuerwehr musste die Frau schonend über das Rückfenster aus dem Wagen heben. Dafür wurde sie nach Rücksprache mit dem Notarzt auf eine Spezialtrage fixiert. So konnten weitere Verletzungen vermieden werden. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert.

Sechs Rettungswagen vor Ort

Die übrigen Insassen wurden bei dem Unfall offenbar eher leicht verletzt.

Sie wurden ebenfalls per Rettungswagen in verschiedene Krankenhäuser gebracht, jedoch nur zur weiteren Kontrolle. Insgesamt waren sechs Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug vor Ort.

20 Feuerwehrkräfte aus Halle und zehn Borgholzhausener Kollegen erledigten die notwendigen Arbeiten unter Leitung von Halles Feuerwehrchef Christian Herden. Weitere 20 Einsatzkräfte standen an der Auffahrt in Halle in Bereitstellung, um gegebenenfalls schnell nachrücken zu können.

Sechs Kilometer Stau

Die A33 war stundenlang gesperrt. Schon am Nachmittag stauten sich die Fahrzeuge auf einer Länge von mehr als sechs Kilometern bis zur Anschlussstelle Kölkebeck zurück. Auch die Umleitungsstrecken waren schnell überlastet, es kam im Bereich zwischen Halle und Borgholzhausen an mehreren Stellen zum Verkehrschaos.

Für die Bergung des Lkw war die Sperrung des rechten Fahrstreifens notwendig. Die Bergung sollte gegen 17.15 Uhr beendet sein.