Fußgänger (74) bei Unfall in Gütersloh verletzt

Bei einem Unfall in Gütersloh ist ein Fußgänger verletzt worden. Die Polizei sucht einen beteiligten Autofahrer, der geflüchtet ist.

Die Polizei sperrte die Rhedaer Straße am Dienstag für die Zeit der Unfallaufnahme.

Die Polizei fahndet außerdem seit dem späten Dienstagnachmittag nach einem dunklen Peugeot 206 CC, der auf der Rhedaer Straße einen Fußgänger angefahren und schwer verletzt haben soll. Der Fahrer oder die Fahrerin, so Augenzeugen gegenüber den Polizeibeamten, sei ohne anzuhalten weitergefahren.

Der Unfall passierte am Dienstag gegen 16.30 Uhr auf Höhe des Lebensmittelmarktes Schenke. Fest steht bislang lediglich, so Polizei-Pressesprecher Mark Kohnert, dass das Fahrzeug den 74-jährigen Rentner mit der (linken) Fahrerseite leicht berührte. Ob der Wagen vom Parkplatz kam oder auf der Rhedaer Straße in Richtung Westring unterwegs war, stand nach seinen Angaben zunächst nicht fest.

Abgebrochene Autoteile bleiben zurück

Vom Auto blieben abgebrochene Teile an der Unfallstelle zurück. Die Unfallstelle wurde mit Hilfe der Drehleiter der Berufsfeuerwehr ausgeleuchtet. Nach dem Notruf entsandte die Leitstelle der Feuerwehr ein Notarzteinsatzfahrzeug aus Gütersloh und einen Rettungswagen aus Herzebrock-Clarholz an die Unfallstelle. Für die Spurensicherung wurde die Straße zwischen der Zufahrt zu dem Lebensmittelmarkt und Alter Westring für etwa 90 Minuten voll gesperrt. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen des Unfalls. Hinweise nehmen die Beamten unter 05241/8690 entgegen.

Weiterer Einsatz am St.-Elisabeth-Hospital

Gegen 18.20 Uhr wurde die Feuerwehr außerdem zum Elisabeth-Hospital gerufen. Dort war es nach Angaben von Einsatzleiter Andreas Pollmeier vom Führungsdienst der Feuerwehr zu einem technischen Defekt an einer Anlage gekommen. Die Anlage wurde von den Krankenhausmitarbeitern vom Stromnetz getrennt, die Feuerwehrleute setzten einen Rauchvorhang und belüfteten den Raum anschließend intensiv. Nach knapp einer Stunde konnten die rund 35 Kräfte der Berufsfeuerwehr sowie des Löschzugs Spexard wieder einrücken.