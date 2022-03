Fußgängerin bei Unfall in Gütersloh schwer verletzt

Eine Fußgängerin ist am Montag an der Parkstraße bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt worden.

Gütersloh (ei) - Eine Fußgängerin ist am Montag an der Parkstraße bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt worden. Gegen 12 Uhr wollte sie die Parkstraße aus Richtung Damm- in Richtung Lindenstraße queren, als sie an der Kreuzung von einem Auto erfasst wurde. Die Fahrerin (74) eines Volvo V70 wollte von der Neuenkirchener Straße nach links auf die Parkstraße abbiegen und übersah nach ersten Erkenntnissen der Polizei die Fußgängerin.

Außer den Besatzungen zweier Rettungswagen sowie des Notarzteinsatzfahrzeugs eilten auch die Kräfte der Berufsfeuerwehr zur Unfallstelle. Die Schwerstverletzte wurde nach einer ersten Behandlung an Ort und Stelle ins nahe gelegene Klinikum Gütersloh eingeliefert. Nach dem Unfall kam es in dem Bereich zu erheblichen Verkehrsstörungen.