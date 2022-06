Gütersloh (gl) - An der Straße Waltemaths Feld C in Gütersloh hat es gebrannt. Ein Gartenhaus ist abgebrannt. Die Feuerwehr ist an Ort und Stelle und bekämpft das Feuer. Sie versucht, ein Übergreifen auf

Wohnhäuser zu verhindern. Die Straße wurde abgesperrt. Der Rauch war weithin sichtbar.