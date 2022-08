Gasbrenner-Einsatz: Hecke der Nachbarin brennt

Ein Gütersloher wollte mit einem Gasbrenner Unkraut vernichten. Sekunden später stand die Hecke der Nachbarin in Brand.

Der Mann wollte nur Unkraut mit einem Gasbrenner vernichten. Aber: Bereits nach wenigen Sekunden stand die Hecke der Nachbarin in Vollbrand.

Gütersloh-Spexard (ei) - Hätte er doch besser auf seine Frau gehört: Am Samstagnachmittag spielte ein Anwohner des Newtonwegs mit dem Gedanken, Unkraut mit einem Gasbrenner zu vernichten. Keine gute Idee, meinte die Frau. Und sie sollte Recht behalten. Denn: Die Hecke der Nachbarin stand bereits nach wenigen Sekunden in Vollbrand. Eine dicke, schwarze Rauchwolke stieg in den Himmel.

Kein größerer Schaden

Glück im Unglück: Ein Mitglied des Löschzugs Spexard wollte gerade zum Spexarder Sommer am Heimathaus und sah das Unheil. Mit zwei Feuerlöschern und einem Gartenschlauch wurde der sich schnell ausbreitende Brand bestmöglich in Schach gehalten. Und auch der Notruf wurde zügig gewählt. Die Kreisleitstelle der Feuerwehr alarmierte die Kräfte der Berufsfeuerwehr sowie des Löschzugs Spexard. Nach der absolvierten Orientierungsfahrt rückten die Einsatzkräfte aus und löschten den Brand.

Größeren Schaden hatte das Feuer augenscheinlich nicht angerichtet. Nur einige Bäume der Hecke fielen den Flammen zum Opfer. Die Gasflasche wurde intensiv gekühlt. Für eine ausreichende Löschwasserversorgung war ein Unterflurhydrant direkt vor dem betroffenen Grundstück angezapft worden.