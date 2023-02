Gaszähler-Skandal: Bertelsmann-Tochter Arvato unter Druck

Nach der Zwangsinstallation von Gaszählern in Großbritannien lässt die Bertelsmann-Tochter Arvato Financial Solutions ihren Betrieb ruhen.

In der Affäre um Berichte von Zwangsinstallationen von Prepaid-Gaszählern in Wohnungen britischer Bürger rückt der Gütersloher Bertelsmann-Konzern in den Blickpunkt.

Gütersloh/London (gl) - In der Affäre um Berichte von Zwangsinstallationen von Prepaid-Gaszählern in Wohnungen britischer Bürger rückt der Gütersloher Bertelsmann-Konzern in den Blickpunkt. Laut „Times" soll die Unternehmenstochter Arvato Financial Solutions Limited für British Gas solche Zähler installiert haben. Ein Reporter der britischen Zeitung macht darüber hinaus den Vorwurf, dass es hierbei auch zu Einbrüchen in private Wohnungen gekommen sein soll.

Arvato-Sprecher: Geschäft ruhen lassen

Dazu teilte ein Arvato-Sprecher in Gütersloh auf Anfrage der Neuen Westfälischen mit, die Unternehmenstochter Arvato Financial Solutions Limited habe „vor dem Hintergrund der aktuellen Debatte ... entschieden, das Geschäft ruhen zu lassen". Arvato überprüfe alle Vorgänge „unter Einbindung einer externen Anwaltskanzlei. Wir kooperieren vollumfänglich mit den Regulierungsbehörden."

Der Medienkonzern bestätigte, dass Arvato Financial Solutions Limited unter anderem für British Gas arbeite und dort im Auftrag auch die Installation von Gaszählern mit Vorauszahlfunktion übernommen habe. „Für jeden Einbau solcher Zähler lag ein entsprechender Gerichtsbeschluss (warrant) vor", so der Unternehmenssprecher von Arvato in Gütersloh. Er betonte weiter: „Für Arvato und alle Tochterunternehmen gilt der Bertelsmann Code of Conduct. Dieser bekräftigt das klare Bekenntnis zur Einhaltung von Recht und Gesetz und unterstreicht die Standards für ein verantwortungsvolles Verhalten." Dieser Code sei die „weltweit und für alle Mitarbeitenden verbindliche Leitlinie".