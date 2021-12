Gefällte Bäume bringen Naturschützer auf die Palme

Mehrere Bäume sind an der Verler Straße gefällt worden. Naturschützer sind deshalb auf der Palme. Was steckt hinter der Aktion?

Gütersloh (gl) - Wenn etwa 100 Bäume plötzlich weg sind oder erheblich gestutzt wurden, fällt das sofort auf. Das ist an der Verler Straße aktuell der Fall. Umweltschützer sind deshalb verärgert.

Freier Blick auf alte Kaserne

Angelika Daum, im Vorstand der Gemeinschaft für Natur und Umweltschutz im Kreis Gütersloh (GNU), habe von Anwohnern und Spaziergängern Fotos erhalten, die den neuen Zustand der Baumkultur am alten Mansergh-Quartier zeigen. Einige Baumscheiben an der Straße der ehemaligen Kaserne des britischen Militärs sind noch zu sehen.

Darin liegt der Grund des Wirbels: „Die Scheiben sind teilweise noch erstaunlich dick und gesund, wie man unschwer erkennen kann“, sagt sie erbost. Sie empfindet es auch als „ungeheuerlich“, weil ihrer Ansicht nach alte Bäume mit über 100 Jahren erheblich gekürzt oder gar gefällt wurden.

Baulastträger widerspricht

Sven Johanning von Straßen NRW als Baulastträger der Verler Straße widerspricht auf Nachfrage dieser Zeitung: „Ja, manche waren noch gesund. Das Problem liegt aber darin, dass es sich dabei um einen Stangenwald, also dünne Bäume, handelt. Beim Wachstum wird es dichter und es ist weniger Platz da. Das bedeutet, dass sich die Bäume Luft wegnehmen und sich durch die verschiedenen Größen verdrängen“, sagt er.

Stangenwald musste gelichtet werden

Die Folge: Der stärkere Baum gewinne und beim Abbruch würden andere Bäume auf die Straße fallen. „Es geht bei diesen Arbeiten einzig und allein um die Verkehrssicherheit“, betont Sven Johanning. Daum widerspricht gleichermaßen: „Wir halten das nicht für eine Holzung eines Stangenwalds.“ Die Meinungsspalte geht auseinander.

Fakt ist: Straßen NRW ist in dem Bereich verantwortlich. Dass die kürzlich erfolgte Fällung etwas mit den Bauplänen auf der Kasernenfläche zu tun haben könnte, stellt Johanning in Abrede. „Damit haben wir nichts zu tun. Einfach aus dem Grund, weil das nicht unser Boden ist und damit auch nicht in unseren Zuständigkeitsbereich fällt.“

Abholzung hat nichts mit Kasernen-Plänen zu tun

Die Abholzung fand auch explizit nur auf Grund von Straßen NRW statt, wie Johanning klarstellt. Bei solchen Arbeiten sei es ebenso üblich, dass das Umweltamt des Kreises Gütersloh in Kenntnis gesetzt werde. Er sagt aber auch, dass man dort spät eingegriffen habe. Dennoch: „Wir wollen auch solange wie möglich Grün stehen lassen, aber – wie hier – geht es manchmal nicht anders.“ Dazu: „Wir haben nicht gerodet, sondern auf Stock gekürzt, sodass es nachwachsen kann“, erläutert er.

Einen Lichtblick gibt es immerhin für Angelika Daum: Im zweiten Quartal des kommenden Jahres dürfe sie mit einem Baumkontrolleur mitgehen, der ihr seine Bewertungskriterien zur Kennzeichnung eines zu fällenden Baumes persönlich zeigen soll.