Eine Geldautomatensprengung hat es am frühen Mittwochmorgen in Gütersloh-Spexard gegeben. Die Kriminellen sind flüchtig.

Erneut haben Kriminelle zugeschlagen: Am frühen Mittwochmorgen ist der Geldautomat der Volksbank in der SB-Filiale in Gütersloh-Spexard an der Verler Straße 324 gesprengt worden. Zehn Bewohner der in dem Gebäude befindlichen Wohnungen mussten evakuiert werden, die Bäckerei bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Ein lauter Knall hatte kurz nach 3 Uhr die Anwohner aus dem Schlaf gerissen, Polizei und Feuerwehr wurden verständigt.

Geöffnet ist die Filiale laut Homepage der Bank in der Zeit zwischen 5 Uhr und 23 Uhr: An dem Standort wird auch ein sogenannter „Drive-In“-Geldautomat angeboten, der 24 Stunden nutzbar ist. So mussten sich der oder die Täter vermutlich gewaltsam Zutritt in den Innenraum der Geschäftsstelle verschaffen und den Sprengstoff anbringen, ehe es dann zu der Sprengung kam.

Von dem „Drive-In“-Automaten löste sich bei der Explosion lediglich die Verkleidung, der Automat blieb ansonsten augenscheinlich unbeschädigt. Die Eingangstüren wurden durch die Wucht der Detonation aus der Verankerung gerissen, Scheiben barsten und die Inneneinrichtung wurde augenscheinlich völlig zerstört.

Tatort nur rund 600 Meter von der Autobahn entfernt

Zahlreiche Einsatzfahrzeuge säumten wenige Minuten nach dem Alarm die Verler Straße, gut 600 Meter von der Autobahn-Anschlussstelle Gütersloh/Verl entfernt. Streifenwagen patrouillierten in der näheren Umgebung und suchten nach Hinweisen auf die Flüchtigen.

Zehn Bewohner, die im Obergeschoss des Gebäudes wohnen, mussten ihre Wohnungen verlassen. Sie wurden zunächst von Polizeibeamten befragt und von den Feuerwehrleuten betreut. Später wurden Einsatzkräfte von Deutschen Roten Kreuz und Malteser Hilfsdienst alarmiert, die die vorübergehend Obdachlosen weiter betreuten. Die Feuerwehrleute begutachteten den Innenraum der Bankfiliale von außen, eine größere Gefahr konnten sie nicht erkennen. So konnten die ersten Kräfte schnell wieder abrücken, die übrigen leuchteten unter anderem die Einsatzstelle aus. Der Grünstreifen zwischen dem Gebäude und dem Fußweg wurde von den Polizeibeamten intensiv abgesucht, gefunden wurde zunächst nichts.

Kürzlich Sprengungen in Verl und Langenberg

Erst am 12. Oktober war im benachbarten Verl-Sürenheide in knapp vier Kilometer Entfernung der Geldautomat der Kreissparkasse Wiedenbrück gesprengt worden, zwei Nächte später vom selben Institut der in Langenberg-Benteler an der Kirchstraße