Gesamtschule verabschiedet 83 Abiturienten 

Insgesamt 83 Absolventen haben an der Janusz-Korczak-Gesamtschule das Abitur bestanden. Die Zeugnisse wurden kürzlich in feierlichem Rahmen überreicht. Verabschiedet wurden die jungen Leute mit den besten Wünschen für ihren Berufsweg.

Gütersloh (gl). Die Janusz-Korczak-Gesamtschule hat kürzlich ihre Abiturienten in feierlichem Rahmen in der Schulmensa an der Schledebrückstraße verabschiedet. Betreuungslehrer waren Bettina Beier und Dennis Möhlmeier.

Die Namen der Absolventen

Zu den insgesamt 83 erfolgreichen Absolventen gehören: Gabriel Akgüc, Julia Almeida Johannwille, Maximilian Barkusky, Saskia Besa, Florian Bienek, Finn Bordihn, Tom Brause, Luis Brull, Gil Calaca dos Santos, Lea Can, Emily Elste, Laura Erfurth, Henry Filla, Jan Fischer, Daniel Gabriel, Joshua Gerber, Anna Green, Lina-Marie Hähnel, Nele Hasler, Nikita Hegemann, Max Heider, Celine Henriss, Tim Hochsprung, Enis Ince, David Jakubiec, Gerrit Jansen, Vanessa Jones, Lilly Kahmann, Lina Kayserilioglu, Danilo Knezevic, Albina Knushi, Kira Krause, Julia Laufenberg, Lilith Libeau, Paloma Linke, Mats Lobe gen. Laube, Lukas Lütkebohle, Lea Mellies, Emma Miedek, Simon Mundus, Christina Nellen, Loana Neufeld, Oskar Oberdiek, Niklas Pählig, Alida Papenheinrich, Louis Pohl, Niklas Rauh, Paul Reger, Patrice Rehpöhler, Jill Reimer, Lea Rolke, Lena Rosalewski, Noel Sagorny, Marie Saine, Jana-Katharina Schattat, Yannick Schlüter, Paul Schüppen, Carlotta Schwenk, Lara Shammout, Liv Stiemke, Vincent Stöckl, Philip Strüwer, Luis Tietz, Darleen Tuchen, Julia Tutas, Lars Tütermann, Lisa-Marie Wickord, Lilly Wieger, Meret Willig, Gulda Yusef und Enzo Zacharias.