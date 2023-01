Gottesdienste an besonderen Orten in Gütersloh

Kirche auf neuen Wegen: Einer davon führt am 12. Februar an die Werner-von-Siemens-Straße 28 zum Hauptquartier des Malteser Hilfsdienstes.

Gütersloh (sz) - Dort findet um 11 Uhr an diesem Sonntag ein Wortgottesdienst statt, in dessen Mittelpunkt die Figur des „barmherzigen Samariters“ steht. Es ist der Auftakt eines Projekts, mit dem Gemeindereferentin Michaele Reith und ein ehrenamtliches Team der katholischen Kirche in Gütersloh neue Formen und „besondere Orte“ des Gottesdienstes erschließen wollen.

„Gehen zu den Menschen“

„Wir gehen zu den Menschen – auch an ungewöhnliche Orte,“ heißt es in der Selbstdarstellung des Pastoralen Raums Gütersloh, in dem die katholischen Kirchengemeinden zusammengeschlossen sind. Michaele Reith und ihre Mitstreiterinnen haben das wörtlich genommen und laden nun zusammen mit den Maltesern zum gemeinsamen Gottesdienst in der (beheizten) Fahrzeughalle ein: Familien, Kinder, Menschen, die in einer Kirche vielleicht Distanz spüren, Menschen, die neugierig sind auf ungewöhnliche Begegnungen.

Und natürlich sind auch Nicht-Katholiken ausdrücklich zu dieser geistlichen Auszeit eingeladen. Ort und Thema des Gottesdienstes sollen korrespondieren – das ist die Grundvoraussetzung, auf der das Projekt basiert. Das bekannte Gleichnis vom „barmherzigen Samariter“, der einem in Not geratenen Menschen hilft, ist die Blaupause für die Arbeit des Malteser Hilfsdienstes, der allein in Gütersloh mit mehr als 100 Helfern und Helferinnen haupt- und ehrenamtliche Arbeit vor allem im Sanitäts- und Notfalldienst und im Katastrophenschutz leistet.

Arbeit wird vorgestellt

So stellen die Malteser am 12. Februar nicht nur den Ort, sondern sie stellen auch sich selbst und ihre Arbeit vor – auch das gehört zur Projektidee. Die Gottesdienst-Besucher und -Besucherinnen können an diesem Vormittag das Innenleben der Fahrzeuge besichtigen und sich aus erster Hand über die Einsätze und das breite Spektrum der Arbeit informieren.

Der Draht zu den Maltesern, die als Organisation Teil der katholischen Kirche sind, war kurz. Gemeindereferent Andreas Junge, ehrenamtlich als Seelsorger bei der Gütersloher Gruppe im Einsatz, hat den Kontakt hergestellt und stieß beim Ortsbeauftragten Thorsten Heß sofort auf offene Ohren. Das „Equipment“, das das Gottesdienst-Team mitbringt, ist einfach, aber von hohem Wiedererkennungswert. In einem Reisekoffer befinden sich Kreuz, eine (Kinder-)Bibel und eine Kerze.

Koffer Symbol der Flexibilität

Der Koffer ist auch ein Symbol für Flexibilität und den Anspruch, als Kirche dorthin zu gehen, wo Menschen Alltag leben. Deshalb wird er auch in Zukunft auf allen Plakaten auf die Gottesdienste an besonderen Ort aufmerksam machen. Den Wortgottesdienst selbst gestaltet das Team gemeinsam. Für Reith ist das Projekt ein Angebot, aber auch ein Experiment. Sie hofft, dass viele Menschen am 12. Februar den Weg zu den Maltesern finden, die seit 2015 im Gewerbegebiet Nord ihren Standort haben.

Thorsten Heß ist zuversichtlich: „Bei einem Benefizkonzert vor einigen Jahren hatten wir 300 Leute hier in der Halle.“ Über die B 61 und die Osnabrücker Landstraße ist die Werner-von-Siemens-Straße einfach zu erreichen. Und auch darauf weist Thorsten Heß hin: Es gibt eine Bushaltestelle ganz in der Nähe.