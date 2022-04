Großbaustelle ab Montag in Gütersloh-Friedrichsdorf

Gütersloh (gl) - Der Fachbereich Tiefbau der Stadt beginnt am Montag, 11. April, mit den Arbeiten für einen neuen Regenwasserkanal und die anschließende Oberflächenwiederherstellung an der Brackweder- und Senner Straße zwischen den Straßen Zur Großen Heide und Schoppenheide. Wegen der Bauarbeiten an der Brackweder Straße müsse im Teilabschnitt von Zur Großen Heide bis zur Senner Straße eine Vollsperrung für voraussichtlich acht Wochen eingerichtet werden, heißt es. Umleitungsstrecken würden ausgewiesen.

Mobile Ampelanlage regelt Verkehr

An der Senner Straße werde der Verkehr für den Zeitraum der Bauarbeiten durch eine mobile Lichtzeichenanlage und geeignete Verkehrssicherungsmaßnahmen an der Baustelle vorbeigeführt. Auch der Buslinienverkehr sei betroffen. Informationen dazu gebe es im Servicezentrum der Stadtwerke am ZOB und am Aushang an den Haltestellen. Wegen der anstehenden Tiefbauarbeiten müsse mit Behinderungen im Baustellenbereich für die Dauer von voraussichtlich sieben Monaten gerechnet werden.