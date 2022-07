Grundschulkinder erleben Badespaß im Nordbad

150 Kinder aus fünf Gütersloher Grundschulen mit OGS-Betreuung können sich in den Ferien auf Kosten der Freiwilligeninitiative „Pack die Badesachen ein“ einen schönen Tag im Nordbad machen. Den Anfang machten am Dienstag die OGS-Kinder aus dem Neißeweg.

Gütersloh (jed) - Die zehnte Auflage im vergangenen Jahr konnten Ulrich Franzke (78) und seine emsigen Unterstützer situationsbedingt nicht feiern. In den nächsten zehn Tagen dürfen sich insgesamt 150 Kinder aus fünf Gütersloher Grundschulen aber in den Ferien wieder auf Kosten der Freiwilligeninitiative „Pack die Badesachen ein“ einen schönen Tag im Nordbad machen.

Den Anfang machten am Dienstagvormittag die Mädchen und Jungen aus der auch in den Ferien geöffneten Ganztagsbetreuung der Grundschule Neißeweg. Am heutigen Mittwoch ist die Grundschule Isselhorst an der Reihe, am Donnerstag die OGS Kattenstroth. Abgeschlossen wird die fünfteilige Spaß- und Vergnügungsserie am Dienstag von der Altstadtschule und am Mittwoch von der OGS Sundern.

Im Nordbad: (v.l.) Bärbel Lukas (OGS Neißeweg), Marko Rempe (Bäderleiter Stadt Gütersloh), Heini Engelmeier (Schwimmmeister) und Johanna Seichter (DLRG) ermöglichten den Kindern zusammen mit Ulrich Franzke (vorn) den Tag im Nordbad

„Wir möchten den Kindern, die in den Ferien, aus welchen Gründen auch immer, die offenen Ganztagesangebote der Schulen nutzen müssen, einen schönen Tag im Freibad bescheren“, unterstreicht der Kindeswohlkümmerer Franzke die Intention der Initiative. Unterstützt wird der Verein von der Sparkasse, den Bäderbetrieben sowie der Bürgerstiftung. Eine wohltätige Spenderin stellte zudem die Mittel für die Eisversorgung aller 150 Kinder zur Verfügung. Ganz zur Freude von Ulrich Franzke.

Unermüdlicher Motor

Noch glücklicher wäre der unermüdliche Motor von zahlreichen anderen Aktionen in Sinne des bürgerschaftlichen Engagements, hätte er alle Anfragen von interessierten Schulen zur Nutzung des Angebotes erfüllen können. Der Bedarf sei „fünfmal so hoch“, und so mussten die „Pack-die-Badesachen-ein“-Macher einige Absagen verteilen. Das Problem waren nicht die finanziellen Mittel, sondern der Mangel an betreuendem Fachpersonal am Beckenrand. Die 30 Kinder baden, planschen und toben immer unter Aufsicht von vier oder fünf Freiwilligen der DLRG oder des Gütersloher Schwimmvereins.

Frühzeitige Gewöhnung wichtig

Wie wichtig die frühzeitige Gewöhnung des Nachwuchses an das Element Wasser ist, stellt auch der Gütersloher Bäderchef Marko Rempe Tag für Tag fest. „Die Krux ist, dass eine spielerische Gewöhnung mit Arm- oder Beinschlägen fast nicht mehr vorkommt. Viele Kinder haben noch nicht einmal Wassergewöhnung“, sagt er. Der Unterricht erstreckt sich laut Lehrplan ausschließlich auf die Drittklässler. Wer die Bewegung im Wasser dort nicht lerne, bekomme später häufig keine weitere Gelegenheit. Damit der regelmäßige Schwimmunterricht an den Grundschulen nicht wegen Erkrankung der Lehrkräfte ausfällt, greifen die Bäderbetriebe den Schulen auf Nachfrage bereits mit ihrem geschulten Fachpersonal unter die Arme.

Ulrich Franzke plant zudem als neues Angebot die Einführung so genannter „Schwimmpatenschaften“. „Für 100 Euro pro Nase bringen wir Kindern mithilfe der Bäderbetriebe in einem zehnstündigen Kursus das Schwimmen bei“, sagt Ulrich Franzke. Unterstützer für die Schwimmpatenschaften können sich unter ulrich.franzke@gmx.de melden.