Grüne lehnen Bauvorhaben am Parkbad ab

Gütersloh (gl)

Der Ortsverband der Grünen lehnt die Bebauung an der Straße Am Parkbad in Gütersloh mit rund 60 Seniorenwohnungen ab und äußert in einer Stellungnahme Einwände gegen den Entwurf zum Bebauungsplan. So liege das Gebiet im Überschwemmungsbereich der Dalke.