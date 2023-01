Post-Gelände: Gütersloh droht Rechtsstreit

Ausweg gesucht: Stadt und Eigentümer sind sich derzeit nicht grün. Hagedorn möchte das Post-Gelände gern selbst entwickeln und will es nicht an die Stadt abgeben. Eine Mehrheit im Rat besteht auf der Kaufoption und will notfalls klagen. An der Bundesstraße 61 behindert die Stadt ein Bauvorhaben von Hagedorn, weil dort ein Baum steht, den viele erhalten möchte.

Foto: Dinkels