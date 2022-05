Gütersloh begrüßt Wonnemonat Mai ohne Einschränkungen

Gütersloh (jed) - Am 1. Mai um 7.30 Uhr war die Welt in Gütersloh noch in Ordnung. Die Bewohner der Dalkestadt dämmerten im Feiertagsschlaf vor sich hin. Um Punkt 8 Uhr änderte sich das Bild.

Anbaden im Nordbad

Im Nordbad eröffneten beim traditionellen 1. Mai-Anbaden die ersten Wagemutigen die Freibadsaison 2022 mit einem Sprung ins Wasser des 50-Meter-Beckens. Auf dem Dreiecksplatz ertönten exakt drei Stunden später bei einer weiteren Traditionsveranstaltung die Trillerpfeifen der Gewerkschaftler.

Das Gros der Gütersloher machte sich allerdings erst in den frühen Mittagsstunden, überwiegend mit dem Fahrrad, auf den Weg zu den Zielen zwischen Meierhof Rassfeld, Mühlenstroth, Weberei, Kiebitzhof des Wertkreises, Wapel- oder Parkbad. Laut Parkbad-Pächter Franz-Josef Füchtenschnieder setzte der Ausflügler-Boom ab 12 Uhr ein.

Als einer der wenigen klapperte Bürgermeister Norbert Morkes (BfGT) die Ziele im Süden der Stadt rund um den Rhedaer Forst mit dem Auto ab. „Ich will einfach wissen, wie es den Bürgern unserer Stadt geht“, begründete das Stadtoberhaupt seinen Feiertagseinsatz.

„Nobby, Nobby“-Sprechchöre und Fotowünsche

In den von den Ordnungskräften bestens überwachten Dalkeauen wurde der Verwaltungschef von den meist jugendlichen Besuchern mit lauten „Nobby, Nobby“-Sprechchören empfangen. Die Handykameras waren fast pausenlos im Einsatz. Insgesamt wurden gut 60 Fotowünsche „Gruppenbild mit dem Bürgermeister“ gern erfüllt.

Roger Clark-Johnson am Kontrabass (links) und Gerry Spooner unterhielten die Ausflügler am Kiebitzhof des Wertkreises. Laut Jens Bohne, Leiter der Gütersloher Polizeiwache, lief das Vorglühen für die benachbarten Wapelbeats, anders als in den Vorjahren, heuer „sehr zivilisiert, gesittet und in einem ordentlichen Rahmen“ ab. Das mag zum einen an der hohen Präsenz von Polizei und Ordnungsdienst, zum anderen aber auch an der weitaus geringeren Besucherzahl gelegen haben.

Polizei spricht von geordnetem Rahmen

Gegen 16 Uhr schätzte der Erste Polizeihauptkommissar die Zahl der Dalkeauen-Besucher auf „500 bis 750“. 2018 waren es noch zwischen 2000 und 2500 Menschen gewesen. Wegen diverser Alkohol- und Drogenexzesse wurde der Dalkeweg 2019 deshalb komplett gesperrt. Mit weitem Abstand größter und offizieller Partyhöhepunkt der Maifeiern war das Wapelbad.

Bürgermeister Norbert Morkes wurde in den Dalkeauen von lauten „Nobby, Nobby“-Sprechchören empfangen. Bei den vom Wapelbad-Team um Bademeister Matthias Marktstedt bestens organisierten, ausverkaufen ersten Wapelbeats des Jahres feierten 3100 Partygänger. Die Beliebtheit der Techno-Tanzveranstaltung hatte sich schon ein paar Tage vorher angedeutet. Auf dem Schwarzmarkt wurden die regulär für 10 Euro angebotenen Tickets teilweise für 50 bis 60 Euro pro Karte gehandelt.