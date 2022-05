Gütersloh beherbergt Sportler aus Estland

Gütersloh ist Teil der größten größten inklusiven Sportveranstaltung der Welt. Das Team aus Estland kommt 2023 in die Kreisstadt.

In den Tagen vor den Special Olympics World Games vom 17. bis zum 25. Juni 2023 in Berlin wird Gütersloh als Host Town die Delegation aus Estland beherbergen.

Gütersloh (gl) - Für Tausende Sportlerinnen und Sportler mit geistiger oder mehrfacher Behinderung aus aller Welt sind sie der Höhepunkt schlechthin im kommenden Jahr: die Special Olympics World Games vom 17. bis zum 25. Juni 2023 in Berlin. Als eine von deutschlandweit 216 Host Towns wird Gütersloh in den Tagen vor den Spielen Gastgeber für eine Nation sein – und zwar für die aus Estland. Das hat das Organisationskomitee der Special Olympics jetzt mitgeteilt.

Vom 12. bis zum 15. Juni nächsten Jahres wird Gütersloh die rund 60 Personen starke Delegation von Special Olympics Estonia zu Gast haben, bevor die Athletinnen und Athleten nach Berlin weiterreisen werden, um an der größten inklusiven Sportveranstaltung der Welt teilzunehmen. Über Special Olympics Estonia sind rund 1600 Athleten organisiert. Zu den offiziellen Sportarten gehören unter anderem Boccia, Judo, Tischtennis und Triathlon.

Was der Besuch für Gütersloh bedeutet

„Wir freuen uns sehr darauf, die Delegation aus Estland im Rahmen des Host-Town-Programms hier willkommen zu heißen“, erklärt Bürgermeister Norbert Morkes (BfGT) in einer Mitteilung. „Und angesichts der aktuellen politischen Lage freue ich mich ganz besonders darüber, dass es eine große Gruppe aus einem baltischen Staat ist.“

Henning Matthes, Beigeordneter unter anderem für Soziales und Sport bei der Stadt Gütersloh, macht deutlich, dass auf dem Programm des Aufenthalts für die Aktiven nicht nur das Training auf und in Gütersloher Sportstätten steht, das von zahlreichen lokalen Helfern unterstützt werden wird: „Vor allem steht die Begegnung von Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung im Zentrum. Als Host Town der Special Olympics haben wir eine tolle Möglichkeit zu zeigen, dass Inklusion in der Stadtgesellschaft gelebt wird, im Sport und darüber hinaus.“

Zu Gast im Flussbett-Hotel

Auch Heiko Gottwald, Fachbereichsleiter Sport, sieht dem Besuch mit Spannung entgegen. „Bei Special Olympics verlagert sich der Fokus durch die gemeinsame Freude am Sport auf das, was die Athletinnen und Athleten können; nicht auf das, was sie nicht können. Wir sehen ihre Talente und Fähigkeiten. Diese Aktivitäten geben ihnen fortlaufend die Möglichkeit, körperliche Fitness zu entwickeln, Mut zu beweisen, Freude zu erleben und die Entwicklung von Fähigkeiten und Freundschaften zu betreiben“, unterstreicht er.

Die Delegation aus Estland ist eine von 190 aus aller Welt, die im Rahmen des Host Town Programms im Vorfeld der World Games in Deutschland begrüßt werden. Die Gastgeberkommunen gestalten den viertägigen Aufenthalt nach ihren Vorstellungen. Die Estländer werden im Gütersloher Flussbett-Hotel des Wertkreises untergebracht.