Gütersloh bekommt einen Mini-Kreisverkehr

Jetzt ist es ganz schnell gegangen: An der Gütersloher Blessenstätte soll es einen Minikreisverkehr geben.

Gütersloh (din) - Der Verkehrsknotenpunkt Unter den Ulmen / Blessenstätte in Gütersloh wird zu einem Mini-Kreisverkehr umgebaut. Das hat der Mobilitätsausschuss am Donnerstagabend in zweiter Lesung einhellig beschlossen.

Alfons Buske, Leiter des Fachbereichs Tiefbau, stellte eine Umsetzung bis zum Sommer in Aussicht. Die Mittel müssten in den Haushalt 2022 eingestellt werden.

Die Grünen scheiterten mit einem Änderungsantrag, mit dem der Durchgangsverkehr ausgesperrt werden sollte.