Gütersloh: Corona-Kritikerin greift Polizistin an

Eine Polizistin ist am Montagabend bei einer Versammlung von Corona-Kritikern in Gütersloh von einer Frau angegriffen und verletzt worden.

Bei einer Versammlung corona-kritischer Bürger in Gütersloh hat eine Frau eine Polizistin angegriffen.

Laut Polizeibericht hatte sich im Rahmen einer Versammlung mit rund 100 Menschen eine circa 30 Personen starke Gruppe auf der Berliner Straße in Höhe der Münsterstraße mit einem Transparent aufgestellt.

Frau tritt verbal aggressiv auf

Ein Mann und eine Frau hielten das Transparent in die Höhe. Nachdem die Polizei die Personalien der beiden Personen festgestellt hatte, erhielt die bis dahin verbal aggressive Frau einen Platzverweis. Sie weigerte sich, die Örtlichkeit zu verlassen.

Stattdessen griff sie eine Polizistin an: Sie trat sie und kniff ihr in den Hals. Durch den Tritt wurde die Polizeibeamtin leicht verletzt. Bei dem Gerangel entstand zudem Sachschaden an der Fensterscheibe eines angrenzenden Geschäfts.

Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Nachdem sie sich beruhigt hatte, kam sie dem Platzverweis nach. Insgesamt wertete die Polizei zwei Veranstaltungen im Bereich der Gütersloher Innenstadt am Montagabend als Versammlungen.

Weitere Versammlungen in anderen Kommunen

Die eine mit circa 120 Teilnehmern war zuvor von einer Privatperson angemeldet worden. Die andere Zusammenkunft mit rund 100 Beteiligten war im Vorfeld nicht angezeigt worden. Ein Strafverfahren aufgrund des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz wurde eingeleitet. Ein Versammlungsleiter gab sich nicht zu erkennen.

Außerdem meldete die Polizei eine zuvor angemeldete Versammlung in Rheda-Wiedenbrück mit 88 Teilnehmern. Nicht angezeigt waren darüber hinaus Versammlungen von coronakritischen Bürgern in Halle (50 Teilnehmer), Harsewinkel (50), Herzebrock-Clarholz (30), Rheda-Wiedenbrück (250), Schloß Holte-Stukenbrock (100) und Verl (60). Es konnten keine Versammlungsleiter ausfindig gemacht werden. Entsprechende Strafverfahren gegen Unbekannt wurden eingeleitet.