Gütersloh feiert wieder international

Vielfalt ist seit 1981 Trumpf beim Stadtfest Gütersloh International. Nach zwei Jahren Pause wird es am 20. August wieder gefeiert.

Gütersloh (gl) - Es ist es wieder soweit. „Gütersloh International“, Güterslohs beliebtes Stadtfest ist zurück. Am Samstag, 20. August, trifft sich alles, was internationale Vielfalt, Genuss und Kultur schätzt, in lockerer Atmosphäre auf dem Theodor-Heuss-Platz vor der Stadthalle. Eröffnet wird das Fest laut Mitteilung der Stadt durch Bürgermeister Norbert Morkes um 14.30 Uhr.

Buntes Programm mit Folklore- und Musikgruppen

Auf der Sparkassenbühne gestalten zahlreiche Folklore- und Musikgruppen aus verschiedenen Ländern ein vielfältiges und buntes Programm. Insgesamt 35 internationale und nationale Stände bieten kulinarische Vielfalt. Darüber hinaus gibt es Informationsstände der Deutsch-Griechischen Gesellschaft, der Gambia Hilfe, des Integrationsrats der Stadt und des Jugendparlaments. Für Kinder steht das Spielmobil der Falken Gütersloh bereit. Besonderer Service: Das mobile Impfteam des Kreises kommt ebenfalls zum Fest, sodass die Gelegenheit für eine Corona-Impfung genutzt werden kann.

Wie schon seit der Erstauflage im Jahr 1981 steht die Veranstaltung, die tausende von Besuchern anzieht, unter dem Motto „Gemeinsam leben in Gütersloh“. Sie findet in diesem Jahr zum 45. Mal statt. Erklärtes Ziel sei es, die Vielfalt der internationalen Stadt Gütersloh darzustellen und zum Verständnis und zum Dialog der verschiedenen Kulturen miteinander beizutragen, heißt es in der Ankündigung weiter.