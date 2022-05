Gütersloh ist wieder beim Stadtradeln dabei

Radfahren macht Spaß: Am Wasserspiel vor dem Rathaus laden Stadtbaurätin Nina Herrling, Bürgermeister Norbert Morkes und Fahrradbeauftragter Tobias Schwarzer zum Mitmachen ein.

Gütersloh (gl) - Rauf aufs Rad und zeigen, dass Gütersloh eine Fahrradstadt ist: Der bundesweite Wettbewerb Stadtradeln geht in die nächste Runde. Vom 16. Mai bis zum 5. Juni dürfen alle Menschen mitmachen, die in der Dalkestadt leben, arbeiten, einem Verein angehören, eine Schule oder Hochschule besuchen.

Ziel des Wettstreits des Klima-Bündnisses ist es, einzeln wie gemeinsam möglichst viele Radkilometer zu sammeln. Dahinter stehe der Anreiz, möglichst häufig das Rad zu nutzen – und damit die Förderung des Zweirads als Null-Emissions-Fahrzeug, heißt es in der Ankündigung.

Bürgermeister lädt zum Mitmachen ein

Insgesamt 163 839 Kilometer hätten die Gütersloher Teilnehmenden im vergangenen Jahr zurückgelegt und damit rund 23 Tonnen CO2 vermieden. „Da geht noch mehr“, meinen Bürgermeister Norbert Morkes (BfGT), Stadtbaurätin Nina Herrling und der städtische Fahrradbeauftragte Tobias Schwarzer.

Sie laden zum Mitmachen ein. Alle, die täglich Rad fahren oder öfter mal aufs Rad umsteigen wollen, können ein Team gründen oder einem Team beitreten. Mitmachen lohne sich, so die Veranstalter. Die örtlichen Fahrradhändler hätten Preise zur Verfügung gestellt, die unter allen Teilnehmenden verlost würden. Auf die Kommunen mit den meisten Teilnehmern und/oder dem höchsten Kilometeranteil warte bundesweit eine Auszeichnung.

Ansprechpartner ist der Fahrradbeauftragte

Während des Kampagnenzeitraums und darüber hinaus bietet die Stadt Gütersloh zudem erneut allen Bürgerinnen und Bürgern mit der Meldeplattform „RADar!“ ein Programm an, mit dem Radelnde die Möglichkeit haben, über das Internet oder über die Stadtradeln-App die Kommune auf störende oder gefährliche Stellen im Radwegeverlauf aufmerksam zu machen. Für alle Fragen steht Tobias Schwarzer unter 05241/822386 sowie per E-Mail an tobias.schwarzer@guetersloh.de zur Verfügung. Anmeldungen zum Stadtradeln sind im Internet möglich.

