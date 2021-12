Gütersloh: Klinikabteilung nach zwei Jahren bezugsfertig

Die Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe erhält ein neues Zuhause in Gütersloh.

Gütersloh (gl) - LWL-Direktor Matthias Löb hat das neu errichtete Haus 64 am Mittwoch nach rund zwei Jahren Bauzeit eröffnet.

Große Eröffnungsfeier erst 2022

Coronabedingt verschieben die Verantwortlichen eine große Eröffnungsfeier auf das kommende Jahr.

An der Übergabe nahmen auch Klaus Baumann, Vorsitzender der LWL-Landschaftsversammlung, und deren örtliche Mitglieder Arnold Weßling, Thorsten Schmolke und Berit Seidel teil. Genauso wie die verantwortlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des LWL und der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie.

Matthias Löb: „Am LWL-Klinikum Gütersloh haben psychosomatische Behandlungsschwerpunkte eine lange Tradition. Mit diesem Neubau wollen wir dem steigenden Bedarf in der psychosomatischen und psychotherapeutischen Behandlung im Kreis Gütersloh durch ein regionales und vernetztes Angebot Rechnung tragen.“

Bezug Mitte Februar 2022

Timo Siebert, Kaufmännischer Direktor des Gütersloher LWL-Klinikums, ergänzte: „Wir freuen uns nun, die Räumlichkeiten für unsere Patientinnen und Patienten herzurichten, sodass der Bezug Mitte Februar 2022 möglich ist. Unsere Patientinnen und Patienten erhalten damit moderne Behandlungsangebote nun auch in modernen Strukturen.“

Beim Bau sei besonders darauf geachtet worden, dass sich das neue Haus an den Strukturen und Merkmalen bereits vorhandener Gebäude auf dem LWL-Gelände orientiere. Eine Besonderheit sei die gute Lage der Klinik im Park. Zwischen Damwildgehege und Kreuzkirche gelegen, böten sich den Patienten viele Spaziergänge und Aktivitäten auf dem großzügigen Gelände an, heißt es in einer Mitteilung des LWL.

„Bewegung wichtiger Bestandteil unserer Behandlung“

„Bewegung ist ein wichtiger Bestandteil unserer Behandlung. Unseren Patienten können wir mit den neuen Räumlichkeiten und der Ausstattung auch innen ein großzügiges Angebot machen“, sagte Professor Klaus-Thomas Kronmüller, Chefarzt der Psychosomatischen Medizin und Psychotherapie.

Mit dem rund zehn Millionen Euro teuren Neubau fänden bis zu 48 Patienten einen Platz zur psychosomatischen Behandlung im stationären Bereich. Die Tagesklinik im Erdgeschoss betreue zehn Patienten. Außer der Tagesklinik befinde sich im Erdgeschoss auch die psychosomatische Ambulanz.

Wert auf klimafreundliches Bauen gelegt

Bei der Errichtung des neuen Hauses habe der LWL besonderen Wert auf klimafreundliches Bauen gelegt. Das äußere sich unter anderem in einer kompletten Dachbegrünung und einer Photovoltaikanlage.

Haben am Mittwoch das frisch errichtete Haus 64 auf dem LWL-Gelände eröffnet: (v. l.) Timo Siebert (Kaufmännischer Direktor), Professor Dr. Klaus-Thomas Kronmüller (Ärztlicher Direktor), Klaus Baumann (Vorsitzender der LWL-Landschaftsversammlung), Professor Dr. Meinolf Noeker (Krankenhausdezernent), Matthias Löb (LWL-Direktor), Urs Fabian Frigger (Baudezernent), Arnold Weßling (CDU-Sprecher), Thorsten Schmolke (stellvertretender Bauausschuss-Vorsitzender, Bündnis 90/Die Grünen) und Berit Seidel (FDP) Zusätzlich zur Behandlung von somatoformen Störungen – körperliche Beschwerden, die nicht auf eine organische, sondern auf eine seelische Krankheit zurückgehen – bietet die Klinik auch Behandlungen bei Essstörungen, bei Folgen von Traumata oder Bewegungsstörungen aufgrund neurologischer Erkrankungen an.

Ambulanz für Corona-Genesene

Ein außergewöhnliches Angebot weist das Gütersloher LWL-Klinikum nach eigenen Angaben mit der Post-Covid-Ambulanz aus, die an die psychosomatische Ambulanz angeschlossen ist und sich an Menschen richtet, die aufgrund einer Corona-Erkrankung psychische Behandlung benötigen.

„Das Angebot der psychosomatischen Medizin und Psychotherapie schließt damit im Kreis Gütersloh eine Versorgungslücke“, betonte Professor Klaus-Thomas Kronmüller in der Mitteilung des LWL-Klinikums abschließend.