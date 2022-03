Gütersloh Marketing für Barrierefreiheit zertifiziert

Gütersloh (gl) - Das Service-Center von Gütersloh Marketing (GTM) ist ab sofort mit der bundesweit gültigen Kennzeichnung für Barrierefreiheit „Reisen für Alle“ zertifiziert. „Somit ist die GTM nun offiziell barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung und teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer sowie für Menschen mit Hörbehinderung“, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung.

Stufenloser Eingangsbereich mit breiter Tür

Um die Kennzeichnung zu bekommen, musste das Service-Center demnach diverse Prüfkriterien erfüllen. So sei die Eingangstür 90 Zentimeter breit, schwellenlos und öffne sich automatisch. Der gesamte Eingangsbereich sei zudem stufenlos und optisch kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Weg in den Servicebereich habe eine Neigung von zehn Prozent und eine Länge von fünf Metern. „Wer die Rampe nicht allein bewältigen kann, kann die Klingel unten links am Eingang benutzen, so dass eine Mitarbeiterin zur Hilfe kommt“, heißt es weiter.

„Wir erschließen eine stetig wachsende Kundengruppe“

Der Servicebereich verfüge über einen abgesenkten Platz, der an der niedrigsten Stelle 75 Zentimeter hoch sei, so dass Rollstuhlfahrer dort Platz fänden. Außerdem verfüge dieser Platz über eine Höranlage.

„Wir erschließen mit der Kennzeichnung ‚Reisen für Alle‘ eine große und stetig wachsende Kundengruppe bei unseren Gästen und auch den Bürgern der Stadt Gütersloh. Und können so sichergehen, dass wir Gäste mit Beeinträchtigungen in unserem Service-Center professionell beraten sowie auf die Bedürfnisse und spezifischen Anforderungen eingehen können“, sagt GTM-Geschäftsführer Jan-Erik Weinekötter laut Mitteilung.

Die Kennzeichnung „Reisen für alle“ werde seit März 2020 von allen Bundesländern eingesetzt.