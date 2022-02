Gütersloh: Maskenpflicht in Innenstadt fällt Samstag

Die Maskenpflicht in der Gütersloher Innenstadt wird mit Wirkung zum Samstag, 19. Februar, aufgehoben.

Gütersloh (gl) - Das teilt der Fachbereich Ordnung mit. Bürgermeister Norbert Morkes (BfGT) hat mit seiner Unterschrift die bestehende Verfügung dazu, die noch bis Ende Februar gelten sollte, aufgehoben.

„Medizinische Versorgung sichergestellt“

Die Begründung folgt den allgemeinen Lockerungsbestrebungen des Bunds und der Länder. „Trotz teilweise noch hoher Inzidenzwerte sind nach allgemeinen Erkenntnissen die Krankheitsverläufe bei Covid-19-Erkrankungen in der Regel nicht so stark ausgeprägt, dass eine übermäßige Inanspruchnahme des Gesundheitssystems erfolgen muss“, heißt es in der Mitteilung.

„Die medizinische Versorgung ist derzeit sichergestellt. Aus diesem Grund ist eine Aufhebung der Maskenpflicht – gerade im Freien – gerechtfertigt“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Eingeführt wurde die Maskenpflicht in der Innenstadt am 2. Dezember vergangenen Jahres. Sie galt täglich von 10 bis 22 Uhr.