Gütersloh: Mit Hammer auf Mitbewohner eingeschlagen

In der städtischen Unterkunft am Fuchsweg in Gütersloh soll ein 42-Jähriger mit einem Hammer auf einen Mitbewohner eingeschlagen haben.

Nach Streit in städtischer Unterkunft Haftbefehl gegen 42-jährigen Mann erlassen

Die städtische Unterkunft am Fuchsweg in Avenwedde war erneut Schauplatz einer gewalttätigen Auseinandersetzung.

Erneut ist es in der städtischen Unterkunft am Fuchsweg in Avenwedde zu einem tätlichen Auseinandersetzung gekommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen, hat ein 42-Jähriger mit einem Hammer auf einen Mitbewohner (34) eingeschlagen.

Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend gegen 20.30 Uhr. Erste Ermittlungen ergaben, dass es zwischen dem 42-jährigen Mann und seinem Zimmermitbewohner zu einem Streit gekommen war.

„Der Streit entwickelte sich in eine körperliche Auseinandersetzung, in deren Folge der 42-Jährige auf seinen 34-jährigen Kontrahenten mit einem Hammer einschlug“, berichtet Polizeisprecherin Katharina Felsch. Ein Zeuge sei dazwischen gegangen und habe die Auseinandersetzung beendet.

Haftbefehl erlassen

Der 34-Jährige wurde zur ambulanten Behandlung in ein Gütersloher Krankenhaus eingeliefert. Der tatverdächtige 42-Jährige war nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft Bielefeld alkoholisiert. Aufgrund dessen wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde er im Zuge der sich anschließenden Ermittlungen am Sonntag vorläufig festgenommen.

Der 42-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld am Montag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags.

Die städtische Unterkunft am Fuchsweg war in der Vergangenheit mehrfach Schauplatz gewalttätiger Auseinandersetzungen, die sowohl die Anwohner als auch die Politik auf den Plan riefen. So hatte im Sommer 2018 ein damals 29-jähriger Marokkaner einen Mitbewohner aus Algerien (damals 24) im Streit mit einer Sense verletzt. Damals wurde die Immobilie als Flüchtlingsunterkunft genutzt.

Mit Beil über den Flur gelaufen

Nur wenige Tage später informierte ein Mitarbeiter des eingesetzten Sicherheitsdienstes die Polizei, weil ein Bewohner aus dem Iran mit einem Beil in der Hand über den Flur gelaufen war.

Am 14. März 2021 ging dann ein Zimmer der Unterkunft in Flammen auf. Durch den Qualm und die Löscharbeiten wurde das gesamte Gebäude in Mitleidenschaft gezogen und war nicht mehr bewohnbar.

Die Stadt Gütersloh ließ das Gebäude sanieren, so dass Anfang 2022 dort wieder Menschen einziehen konnten, die sonst von Obdachlosigkeit bedroht wären und besonders betreut werden müssen. Entweder, weil sie ein Suchtproblem haben, weil sie psychisch krank sind - oder beides.

Anwohner besorgt

Weil es in der Vergangenheit immer wieder zu Streitigkeiten zwischen den Bewohnern gekommen war - auch zu lautstarken - hatten Anwohner rund um das Gelände nach dem Brand bei der Stadtverwaltung darum gebeten zu prüfen, ob künftig nicht nur noch Familien am Fuchsweg untergebracht werden könnten.

Die Gebäudestruktur sei dafür nicht geeignet, erklärte damals Oliver Grahl, der stellvertretende Leiter des Fachbereichs Soziales. Um Konfliktsituationen zu vermeiden, sind an sieben Tagen die Woche rund um die Uhr zwei Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes im Einsatz.