Gütersloh: Nachbar rettet Mitbewohner das Leben

Die Feuerwehr war in Gütersloh am Samstagabend zu zwei Brandeinsätzen ausgerückt. In einem Fall erwies sich ein Nachbar als Retter.

Am Samstagabend ist die die Feuerwehr zu zwei Brandeinsätzen ausgerückt.

Gütersloh (ei) - Ein aufmerksamer Nachbar hat am Samstagabend gegen 23.40 Uhr seinem Mitbewohner vermutlich das Leben gerettet. Aufgeschreckt durch den Alarm der Rauchmelder und den Hilferufen des betroffenen trat der Mitbewohner kurzerhand die Tür ein.

Feuerwehr entdeckt glimmende Decke

„Wir sind zunächst zu einem Zimmerbrand alarmiert worden, später wurde das Alarmstichwort auf „Menschenleben in Gefahr“ erhöht, erläuterte Dienstgruppenleiter Frank Reuter von der Berufsfeuerwehr an der Einsatzstelle. Außer dem Löschzug Spexard eilten weitere Ehrenamtliche Feuerwehrleute des Löschzuges Gütersloh mit einer zweiten Drehleiter zu der Einsatzstelle. Wenige Augenblicke nach dem Notruf war das erste Fahrzeug des Löschzuges Spexard bereits an der Einsatzstelle, praktisch auf der anderen Seite der Verler Straße.

Zwei Feuerwehrleute hatte sich auf der kurzen Anfahrt bereits mit Atemschutzgeräten ausgerüstet und eilten in die Wohnung des 62-Jährigen. Das Schlafzimmer war leicht verraucht, nach intensiver Suche wurde entdeckt, dass die Bettdecke glimmte. Die konnte schnell abgelöscht und ins Freie gebracht werden. Der Bewohner wurde zunächst notärztlich behandelt und anschließend ins Krankenhaus eingeliefert. Da sich auch zwei Polizeibeamte in dem brennenden Zimmer aufgehalten hatten, wurden sie ebenfalls auf eine Rauchgasvergiftung getestet – glücklicherweise negativ. Nach rund 30 Minuten konnten die Einsatzkräfte wieder abrücken, größerer Schaden war dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr nicht entstanden.

Brennende Baggerreifen an Brückenbaustelle

Am Abend war die Feuerwehr bereits zu einem brennenden Baggerreifen an der Brückenbaustelle Im Füchtei gerufen worden. Vor deren Eintreffen hatten Polizisten bereits mit Feuerlöschern versucht, den Brand unter Kontrolle zu halten. Das gelang nur bedingt, erst mit reichlich Wasser konnte das Feuer endgültig gelöscht werden. Die Polizei geht von Brandstiftung als Ursache aus. Zeugen, die im auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter 05241/8690 in Verbindung zu setzen.