Gütersloh schaltet nachts die Straßenbeleuchtung aus

Auch die Stadt Gütersloh will und muss Energie sparen. Ein Schritt ist jetzt das Ausschalten der Straßenbeleuchtung für einige Stunden.

Fußgängerüberwege wie an der Kirchstraße bleiben in Gütersloh nachts beleuchtet.

Die Straßenbeleuchtung in Gütersloh wird ab Dienstag, 11. Oktober, im Stadtgebiet für einige Stunden in der Nacht abgestellt. „Die umfangreichen technischen Vorbereitungen, die sicherstellen, dass die rund 45 Fußgängerüberwege (Zebrastreifen) im gesamten Stadtgebiet durchgehend beleuchtet bleiben, sind abgeschlossen“, teilte die Stadt am Montag mit.

Auch auf dem Bahnhofsvorplatz (Willy-Brandt-Platz), dem Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) und in der Unterführung Friedrich-Ebert-Straße bleiben die Leuchten durchgehend eingeschaltet.

Ab Dienstag wird nun die Straßenbeleuchtung von montags bis donnerstags in der Zeit von 0 bis 4 Uhr, sowie freitags bis sonntags in der Zeit von 2 bis 6 Uhr aus Gründen der Stromersparnis ausgeschaltet.

60.000 Kilowattstunden im Monat gespart

„Mit rund 2,6 Millionen Kilowattstunden (kwH) Verbrauch im Jahr ist die Straßenbeleuchtung ein erheblicher Stromverbrauchsposten bei der Stadt Gütersloh“, heißt es in der Mitteilung weiter. Nur durch die Stunden, die die Beleuchtung jetzt abgestellt werde, erwartet die Stadt bereits Einsparungen in Höhe von monatlich rund 60.000 Kilowattstunden.