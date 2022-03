Gütersloh startet prächtiger denn je in den Frühling

Gütersloh (cabo) - Es hätte kaum besser laufen können: Der Gütersloher Frühling hat am Wochenende einen wunderbaren Auftakt erwischt. Tausende Menschen bummelten bei angenehmen Temperaturen durch die prächtig grüne City.

Viele Besucher kommen mit dem Fahrrad

So richtig los ging es am Sonntag um kurz nach 13 Uhr: Aus allen Himmelsrichtungen strömte das Volk in Richtung Berliner Platz: Viele Menschen kamen mit dem Fahrrad, setzten sich in die Sonne und ließen „die Seele baumeln“, wie es Elena und Larissa (beide 29) am Dreiecksplatz formulierten.

Nach zwei Jahren der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie fühlte es sich an, als wenn jemand einen Knoten durchschlagen habe. Zwar waren viele Kräfte des Fachbereichs Ordnung der Stadt im Einsatz, doch galt wenigstens im Freien die Maskenpflicht nicht mehr.

Als große Fans des Gütersloher Frühlings äußerten sich beispielsweise Hans-Georg (78) und Heidemarie Lottermoser (75) aus Bielefeld-Schildesche: „Wir sind bestimmt seit zehn Jahren immer dabei“, berichteten die Eheleute. „Kaffee trinken, durch die Geschäfte bummeln, die wunderbaren Blumen und den Park bestaunen – ein Besuch in der Gütersloher Innenstadt lohnt zum Frühling stets“, meinte das Paar.

Direkt auf den dicken Steinblöcken der Parklandschaft auf dem Berliner Platz hatte es sich Natalia Marx (46) mit Tochter Sophia (11) und den Enkelkindern Alessja (6) und Valentin (3) bequem gemacht. „Wir sind jedes Jahr dabei, es gibt für Groß und Klein jedes Mal viel zu gucken“, meinte die 46-Jährige, während sich der Nachwuchs Waffeln mit Schokoguss schmecken ließ.

Angela Lomito-Palmieri (links) und Sandra Schweier von Stadtparfümerie Pieper freuen sich über die Veranstaltung vor ihrer Geschäftstür.Aus der Perspektive des Einzelhandels sagte Sandra Schweier von der Parfümerie Pieper an der Königstraße: „Wir freuen uns, dass nach Jahren der Einschränkungen wieder Leben in die Innenstadt kommt.“ Der Gütersloher Frühling sei eine Bereicherung für die Stadt und das Wetter spiele ebenfalls mit, so Kollegin Angela Lomito-Palmieri.

Schräg gegenüber äußerte sich Emanuel Gillibert (48), Inhaber des Geschäfts „Vom Fass“ (Liköre, Weine, Essige) am frühen Sonntagnachmittag noch etwas zurückhaltend: „Heute erwarte ich keine großen Umsätze. Aber es ist gut, dass die Beschränkungen zurückgefahren worden sind. Wir im Einzelhandel haben während der Corona-Pandemie schwer gelitten“, berichtete der seit 18 Jahren in Gütersloh tätige, gebürtige Franzose und sprach von Umsatz-Einbußen von bis zu 70 Prozent.

Der Gütersloher Frühling währt in der Innenstadt bis zum 22. Mai. Ein weiterer verkaufsoffener Sonntag mit Gartenmarkt ist für den 8. Mai vorgesehen, einen Flohmarkt gibt es am 10. Mai.