Gütersloh stellt sich auf Geflüchtete aus der Ukraine ein

Die Stadt Gütersloh bereitet sich aufgrund des Kriegs in der Ukraine auf die verstärkte Aufnahme von Geflüchteten von dort vor.

Die Stadt Gütersloh bereitet sich aufgrund des Kriegs in der Ukraine auf die verstärkte Aufnahme von Geflüchteten von dort vor.

Gütersloh (gl) - In der Ratssitzung am Freitag sagte Henning Matthes als zuständiger Beigeordneter: „Wegen des russischen Einmarschs in die Ukraine erwarten die Nachbarländer einen massiven Andrang von Geflüchteten.“

„Schutzsuchenden Zuflucht gewähren“

Und weiter: „Die Anrainer Polen, Slowenien, Moldau stellen sich bereits hierauf ein, Schutzsuchenden Zuflucht zu gewähren. Zudem äußerten bereits mehrere Bundesländer Bereitschaft, Menschen aufzunehmen.“

Die deutschen Städte stellten sich ebenfalls auf die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine ein. Nach Einschätzung des Städtetages erwarte man, dass der russische Einmarsch viele Menschen zur Flucht zwingen werde.

Die ukrainischen Nachbarländer, die EU und auch Deutschland müssten sich darauf einstellen, humanitäre Hilfe zu leisten. Hierzu sei eine enge Abstimmung zwischen Bund, Ländern und Kommunen notwendig, um sich umfassend vorzubereiten. Unter anderem werde von den kommunalen Spitzenverbänden die Revitalisierung der Erstaufnahmeeinrichtungen der Länder und die Bereitstellung notwendiger Gelder genannt.

15 bis 20 Anfragen beziehungsweise Anträge auf Asyl

Bei der Stadt Gütersloh haben laut Matthes bisher circa 15 bis 20 Personen vorgesprochen und Anfragen beziehungsweise einen Antrag auf Asyl gestellt. Gleichzeitig prüfe die Stadt Gütersloh den Ausbau von Kapazitäten an Unterbringungsmöglichkeiten - unter anderem durch Verschiebungen von Sanierungen (Kurt-Hasse-Weg in Abstimmung mit Concept GT) und auch weitere Anmietungen (Töpferstraße in Abstimmung mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben).