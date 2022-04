Gütersloh: Ukrainerin unterrichtet Landsleute in Deutsch

Gütersloh (gl) - Viktoria Opanasyk ist mit ihrer Familie vor dem Krieg in der Ukraine nach Deutschland geflüchtet. In Gütersloh angekommen, führte sie ihr Weg schon bald ins Café Connect zum Willkommensangebot für Ukrainer und Ukrainerinnen. „Es war so gemütlich und beruhigend und für mich war klar, dass ich hier auch helfen möchte“, sagt sie in fließendem Deutsch.

Sie hat die Sprache studiert. Diese Kenntnisse setzt sie nun ein, indem sie im Café Sprachkurse für Ukrainer anbietet. Viktoria Opanasyk stammt aus der Nähe von Kiew. Am 11. März sind sie und ihr Mann mit den beiden Töchtern (zwölf und vier Jahre alt) und dem knapp über ein Jahr alten Sohn nach Gütersloh gekommen. „Meine Mutter und mein Bruder sind mit uns geflohen“, erklärt Viktoria Opanasyk.

Anlaufstelle Café Connect

Jetzt lebt sie mit ihrer Familie in einer Wohnung, die ihnen Bekannte vermittelt haben. „Sie haben uns zu der Wohnung verholfen, uns zum Rathaus begleitet, Essenspakete gebracht und vieles mehr – wir sind so dankbar dafür“, sagt die Ukrainerin. Von den Mitarbeitenden im Rathaus hat sie eine Liste mit Stellen bekommen, an die sie sich wenden kann, darunter auch die Flüchtlingsberatung der Diakonie Gütersloh und das Café Connect.

Sie nahm direkt am ersten Treffen für Ukrainer teil, das Mitte März stattfand, und ist auch bei dem Angebot geblieben. „Ich finde es toll, dass die Diakonie so etwas anbietet“, sagt Opanasyk. Sie habe sich direkt wohl gefühlt. Der Begegnung mit anderen Ukrainern misst sie eine große Bedeutung zu, denn so könne man erfahren, wie es anderen geht. „Wir tauschen uns aus, geben uns Tipps“, sagt sie.

Gegenseitige Unterstützung macht Mut

Auch Katharina Stein von der Flüchtlingsberatung hat diese Erfahrung gemacht: „Wenn es zum Beispiel um ein Formular geht, hat es oft jemand aus der Gruppe dabei und zeigt es den anderen, damit sie wissen, wie es ausgefüllt werden sollte.“ Hilfe zur Selbsthilfe ist ein wichtiges Thema, damit die Menschen sich nicht ausgeliefert, sondern wirksam und selbstbestimmt fühlen. Wirksam wollte auch Viktoria Opanasyk sein. „Ich habe direkt beim ersten Treffen gedacht, dass ich hier helfen möchte“, sagt sie.

Ihre Idee war, ihren Landsleuten zunächst mit der deutschen Sprache zu helfen. Sie hat ihre ersten Deutschkenntnisse als Au-pair vor rund 20 Jahren gesammelt. „Für mich war es sehr hilfreich, die Sprache dort zu lernen, wo sie auch als Muttersprache gesprochen wird.“ Zurück in der Ukraine hat sie dann Deutsch und Englisch mit dem Ziel studiert, Lehrerin zu werden. „Dann kam meine erste Tochter zur Welt und meine Pläne haben sich etwas verändert.“

Mehr Anfragen als Plätze

Opanasyk hat kurze Zeit als Grundschullehrerin gearbeitet und später mehrere Jahre als Erzieherin in einem Kindergarten. „Ich habe zehn Jahre lang kein Deutsch gesprochen“, sagt sie. Verlernt hat sie es nicht. Katharina Stein habe sie ermuntert, einen Sprachkurs anzubieten. „Und dann haben wir einfach losgelegt“, sagt Opanasyk schmunzelnd.

Elf Personen nahmen am ersten Termin teil, es gibt mehr Anfragen als Plätze. „Wir müssen schauen, wie oft ich das anbieten kann“, sagt die dreifache Mutter. Ihre Motivation ist groß, und sie sieht einen besonderen Bedarf: Oft werden Deutschkurse auf Englisch unterrichtet. „Das ist vor allem für ältere Menschen schwierig, die kein Englisch in der Schule hatten“, erklärt sie. Ihr sei es wichtig, dass die Ukrainer den Mut finden, Deutsch zu sprechen, und zwar „mehr als nur ein paar Worte“.

Erfolgserlebnisse im Alltag

Katharina Stein sieht in dem Angebot von Viktoria Opanasyk eine Chance: „Die Kursteilnehmer haben schon Erfolgserlebnisse, zum Beispiel beim Einkaufen. Ich denke, dass sie sich im Anschluss daran auch einen Zertifikatskurs zutrauen.“ Viktoria Opanasyk ist froh, dass sie den Sprachkurs anbietet, und kann ihren Landsleuten in Gütersloh ein ehrenamtliches Engagement nur empfehlen. „Helfen tut einfach gut“, betont sie.