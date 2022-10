Gütersloh wird zum vierten Mal zur Lesestadt

Gütersloh (gg) - Lust auf einen spannenden Thriller, auf informative Zeitgeschichte, unterhaltsame Satire oder vielleicht doch lieber auf ein Treffen mit zwei Paw-Patrol-Hunden oder ein entspanntes Sonntags-Shopping? Dann sollte man sich auf keinen Fall die vierte Auflage der „Lesestadt Gütersloh“ entgegen lassen.

Los geht es am Freitag, 28. Oktober. 31 Lesungen werden bis Sonntag, 6. November, von teils sehr bekannten Schriftstellern und Vorlesern an teils außergewöhnlichen Orten, wie in der Apostelkirche, im Modehaus, bei einem Escape-Room-Anbieter sowie in den Räumen der Diakonie für Lesefans aller Altersgruppen stattfinden.

Mitmachaktionen und Walk-Acts

Zum Abschluss werden Leseaktionen, Walk-Acts, Mitmachaktionen und Einkaufsvergnügen die vom Gütersloh Marketing-Team vorbereitete Veranstaltung krönen. Karten gibt es bei dem jeweiligen Veranstalter oder im Servicecenter von Gütersloh Marketing. Der Besuch vieler Lesungen ist kostenlos oder zum kleinen Eintrittspreis möglich.

Allerdings sollte man mit dem Ticketkauf nicht zu lange warten. Die Lesung mit NDR-Moderatorin Bettina Tietjen im Bambi sowie mit Vincent Kliesch im Team Escape Gütersloh sind bereits ausverkauft, berichtet Lena Descher, Leiterin des Veranstaltungsteams von Gütersloh Marketing.

Live-Hörspiele und Autobiografien

Herbstzeit ist Lesezeit. Deshalb hat Gütersloh Marketing, mit Unterstützung von Bertelsmann, Territory, Unternehmerin Gabriele Conert und weiteren Partnern erneut die Veranstaltungsreihe „Lesestadt Gütersloh“ ausgerufen. Freuen dürfen sich Interessenten auf ein Mitmach-Live-Hörspiel von John Sinclair, auf die Lesungen von Susanne Fröhlich sowie des Bestsellerautors Peter Prange, auf die Autobiografie der Fernsehmoderatorin Pinar Atalay und auf Bettina Tietjen, die ihr Buch „Früher war ich auch mal jung“ vorstellt.

Ebenso gespannt sein dürfen Gäste auf die humorvoll-misanthrope Schriftstellerin Grace Austin mit „Ich hasse die Menschheit“ und „Homophobie ist schwul“, auf Vincent Kliesch, der aus seinem gemeinsam mit Sebastian Fitzek entwickelten Thriller „Der Klang des Bösen“ liest und den Kinderbuchautor Thilo, der aus „Madame Kunterbunt und das Geheimnis der Mutmagie“ vortragen wird.

Große Begeisterung, mitzumachen

Jan-Erik Weinekötter, Geschäftsführer von Gütersloh Marketing, dankte dem Bündnis von Mitwirkenden, Sponsoren und Unterstützern: „Gemeinsam machen wir somit Lesen in Gütersloh erlebbar.“ Einen speziellen Dank zollte er Gabriele Conert, die sich als Unternehmerin oft an Aktionen wie der „Lesestadt Gütersloh“ beteilige.

Die Gütersloherin zeigte sich begeistert, wie leicht es beim Thema Lesen sei, Menschen für ein Mitmachen zu gewinnen. Bestes Beispiel sei Theo Sargianidis, in dessen Restaurant Ellinadiko eine Lesung mit Meike Winnemuth mit „Bin im Garten“ stattfindet.

Eine Auswahl der Programmpunkte:

Am Freitag, 28. Oktober, liest Annette Fabiani ab 19 Uhr im Parkhotel aus ihrem Buch „Die Champagnerfürstin“ vor.

Am Samstag, 29. Oktober, liest Susanne Bohne in der Stadtbibliothek ab 14 Uhr aus dem Buch „Als die kleine Hexe Mimosell Zauberstab ihren Hexenhut verlor“. Ab 18.30 Uhr ist Peter Prange mit „Der Traumpalast“ in der Apostelkirche zu Gast.

Am Sonntag, 30. Oktober, lädt das Parkhotel ab 16 Uhr zu Ines Thorn und „Monsieur Jammet und der Traum vom Grand Hotel“ ein. Ab 18 Uhr ist Grace Austin mit „Ich hasse die Menschheit“ und „Homophobie ist schwul“ im Green’s Pub zu Gast.

Am Montag, 31. Oktober, ist Meike Winnemuth ab 19 Uhr mit „Bin im Garten“ im Ellinadiko zu Gast.

Am Dienstag, 1. November, ab 17 Uhr, veranstalten Jason Dark, Dietmar Wunder und Hennes Bender im Filmwerk ein „John-Sinclair“-Event. Im Team Escape liest Vincent Kliesch ab 20 Uhr aus seinem Buch „Der Klang des Bösen“.

Am Mittwoch, 2. November, lädt der Literaturverein Gütersloh in Kooperation mit der Stadtbibliothek ab 15.30 Uhr unter dem Motto „Gütersloh liest vor“ in die Stadtbibliothek ein. Susanne Fröhlich ist ab 20 Uhr bei Klingenthal mit „Heimvorteil“ zu erleben.

Am Donnerstag, 3. November, liest ab 19.30 Uhr Christoph Kuckelkorn in der Skylobby im Theater aus seinem Buch „Der Tod ist dein letzter großer Termin“.

Am Freitag, 4. November, liest ab 19 Uhr Richard Brox in der Diakonie aus „Kein Dach über dem Leben“.

Am Samstag, 5. November, gibt es in der Stadtbibliothek ab 11 Uhr ein Vorlesen auf Ukrainisch. Ab 19 Uhr wird Rüdiger Maas aus seinem Buch „Generation Lebensunfähig“ im Ringhotel Appelbaum lesen. Oliver Köhler und Thorsten Knape sind ab 19.30 Uhr im Autohaus Hentze mit „Tatort OWL“ zu erleben.

Am Sonntag, 6. November, geht es ab 11 Uhr auf dem Kolbeplatz mit einem „DIY-Markt“ los. Ab 13 Uhr wird im Portalino-Kinderclub Thilo aus „Madame Kunterbunt und das Geheimnis der Mutmagie“ zu erleben sein. Eine Ausstellung sowie ein Rahmenprogramm rund um das Thema Lesen gibt es von 13 bis 18 Uhr auf dem Berliner Platz. Ab 13 Uhr startet der verkaufsoffene Sonntag. Dort sind zwei Paw-Patrol-Hunde zu Gast, die auf einem Walk-Act durch die Innenstadt flanieren und für Fotos posieren. Ebenfalls als Walk-Acts erwartet werden die kleine Raupe Nimmersatt, ein fahrendes Bett, kopflose Männer und eine mobile Spieluhr. Ab 19.30 Uhr wird im Theater Gütersloh Pinar Atalay mit „Schwimmen muss man selbst“ im Rahmen von „Das blaue Sofa“ erwartet.

Das komplette Programm ist im Internet zu finden.

www.lesestadt-guetersloh.de